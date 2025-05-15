"Вдохновился" парадом в Москве? Трамп пустит по Вашингтону танки в честь своего дня рождения

Планы Трампа провести парад уже раскритиковали его противники, назвавшие это демонстрацией власти в стиле авторитарных режимов

В Вашингтоне в рамках двойного праздника – дня рождения президента США Дональда Трампа и 250 лет со дня создания Армии США – планируется устроить военный парад, где пройдет бронетехника. В частности, планируется, что по улицам столицы Соединенных Штатов пройдут 25 танков M1 Abrams.

Об этом сообщает Reuters. В материале сказано, что американская армия и до этого планировала участие военных и техники в параде на Национальной аллее в Вашингтоне в честь годовщины – 14 июня 2025 года будет 250 лет с того дня, как были созданы первые вооруженные силы США. Однако теперь парад совпадает с планами президента Трампа, которому исполнится 79 лет.

В целом армия планирует перебросить в Вашингтон не менее 6,5 тысячи военных, 150 единиц техники и 50 самолетов. Один из чиновников правительства США, с которым поговорили журналисты, оценил стоимость проведения празднования в сумму от 25 до 45 млн долларов, но парад будет стоить только часть этой суммы — "несколько миллионов". Эти подсчеты не включают расходы федерального правительства на уборку мусора после праздника и ремонт дорог, по которым пройдет 25 сверхтяжелых танков.

Планы Трампа провести парад уже раскритиковали его противники, которые назвали это демонстрацией властей в стиле авторитарных режимов. Кроме того, Трампа обвинили в расточительстве, поскольку он готов заставить правительство нести расходы на парад на фоне того, что ранее президент США объявил о сокращении расходов федерального правительства.

Известно, что Трамп хотел провести огромный военный парад после того, как в 2017 году побывал во Франции и вместе с президентом Эммануэлем Макроном наблюдал за французскими войсками в Париже. Тогда Пентагон оценил расходы по проведению такого парада в 90 млн долларов, поэтому Трампу пришлось ограничиться демонстрацией военной техники в Вашингтоне 4 июля 2019 года. Но сейчас ничто и никто не может помешать президенту США воплотить мечту в жизнь – особенно учитывая, что военные парады в США очень редкое явление.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из звезд приехал на парад Путина 9 мая. На Красной Площади в Москве засветился американский актер Стивен Сигал и не только. Кроме того, посмотреть военный парад на Красной площади в Москве 9 мая приехали почти три десятка международных деятелей. И все они имели свои резоны для визита в страну-агрессора.