Кошмар для россиян на фронте: Франция увеличила производство AASM Hammer в интересах Украины

AASM Hammer – это комплект наведения и двигатель, устанавливаемый на обычную авиационную бомбу стандарта НАТО

Франция планирует в течение 2025 года значительно увеличить производство управляемых авиационных бомб AASM Hammer: к концу декабря планируется изготовить 1200 комплектов против 830 за 2024 год. Это новейшая управляемая бомба, модульное оружие класса "воздух-воздух", которое Франция также поставляет Украине – то есть рост производства явно в интересах Киева, которому пришлись "по вкусу" французские бомбы.

Об этом пишет французское издание Le Parisien. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину производство AASM во Франции выросло в четыре раза, но это еще далеко не предел.

"Но это еще далеко не конец. После того как в 2024 году было изготовлено 830 единиц, на 2025 год уже запланировано выпустить 1200", – отмечает издание.

Разрабатывает AASM Hammer французская оборонная компания Safran, специализирующаяся на вопросах разработки и производства авиационных двигателей, вертолетов и ракет, авиационного оборудования. AASM Hammer – это комплект наведения и двигатель, устанавливаемый на обычную авиационную бомбу (250-кг Mk 82, или 1000-кг BLU 109 или Mk 8). В зависимости от высоты сброса дальность бомбы составляет от 20 до 100 км, но паспортная дальность указывается в 70 километров. Комплекты, таким образом, превращают бомбу в аналог российской управляемой авиабомбы – только французский вариант значительно более точен и устойчив к влиянию средств РЭБ.

Украина, отмечает издание, очень оценила эти бомбы и постоянно просит увеличить поставки. AASM Hammer адаптировали под советские самолеты Су-27 и МиГ-29, которые используют украинские Воздушные силы, однако лучшим носителем для них остаются переданные Украине истребители-бомбардировщики Mirage 2000, или американские истребители F-16.

"Французское правительство обратилось к Safran с просьбой интегрировать бомбы на украинские истребители после того, как американские боеприпасы JDAM с GPS-наведением стали не попадать в цели. Как рассказали в Safran, это было сделано менее чем за четыре месяца осенью 2023 года, что позволило обрабатывать цели с отличной точностью", – отмечает издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самолеты Mirage 2000 станут ощутимым дополнением к F-16, ведь имеют определенные отличия в характеристиках. Они пригодятся для уничтожения позиций окккупантов на линии боевого столкновения.