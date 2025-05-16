Арестович покусал? Российские пропагандисты чудно объяснили слова Трампа о встрече с Путиным

Трамп в Абу-Даби высказался о встрече с президентом РФ

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, "как только мы сможем это организовать". Он высказался об этом во время своего пребывания в Абу-Даби.

Американский президент также сказал, что через 2-3 недели мир может стать гораздо безопаснее. Российские СМИ восприняли это сообщение как заявление о встрече с Путиным через 2-3 недели.

"Я бы действительно ушел отсюда и пошел", — сказал Трамп о встрече с Путиным, но добавил, что хотел бы встретиться со своим новорожденным внуком. Добавим, его дочь Тиффани Трамп родила, пока он отсутствовал. Это 11 внук главы США.

Президент Трамп ранее заявлял, что ничего не продвинется по миру между Россией и Украиной, пока он не встретится с Путиным.

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Напомним, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году Алексей Арестович регулярно появлялся на брифингах Офиса Президента с комментариями по ходу боевых действий. Он должен был успокоить общество. Он заявлял: активные боевые действия закончатся через две-три недели. Цитата быстро разошлась соцсетями, а впоследствии стала мемом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американская сторона не ожидает от переговоров в Стамбуле каких-либо сдвигов. Тем более Россия отправила на встречу весьма невзрачную делегацию.