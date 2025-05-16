Европейские лидеры хотят болезненно "закрутить гайки" Путину. Что они планируют, — Politico

Обсуждение новых ограничений запланировано на 16 мая

Европейские партнеры Украины готовятся ввести дальнейшие санкции России после того, как ее глава Владимир Путин не явился на переговоры в Турции. Рассматривается введение штрафных тарифов на российский импорт.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что 16 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в столице Албании для обсуждения того, как остановить войну России против Украины.

Какие ограничения могут ввести в отношении РФ

Как рассказали изданию четыре европейских чиновника, на этой встрече будут обсуждать ужесточение санкций против России. Двое из собеседников издания заявили, что рассматривается вопрос введения штрафных тарифов на российский импорт. Введение тарифов ЕС ранее рассматривалось как вариант обхода противодействия санкциям со стороны Венгрии.

На днях послы ЕС согласовали 17 пакет санкций против России. Он включает около 200 кораблей так называемого теневого флота РФ, используемых для обхода действующих санкций на экспорт нефти и газа.

Высокопоставленный чиновник Великобритании накануне предупредил, что если переговоры в Стамбуле не будут успешными, разговор, вероятно, "будет вестись вокруг санкций и того, как мы можем объединить страны, чтобы начать более сильные санкции". По его словам, речь идет о тех ограничениях, которые обсуждали во время визита европейских лидеров в Киев 10 мая.

Как сообщал "Телеграф", канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России готов. Планируется, что он будет принят на заседании Совета Европейского Союза в Брюсселе 20 мая, все страны ЕС предварительно одобрили новые ограничения.