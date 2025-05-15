Зеленский "чуть ли не упал", пока Путин сидит в бункере. Россияне разгневаны из-за громких заявлений президента Украины

Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский во время схода с самолета в Турции немного оступился, что в России уже называют громким "чуть не рухнул" и "не держится на ногах". И это на фоне того, что глава РФ Владимир Путин вообще не прилетел на переговоры в Стамбул.

Информацию о том, что Зеленский оступился массово, распространяют росСМИ. Они даже замедлили видео, чтобы этот момент можно было рассмотреть.

На кадрах видно, что президент Украины, спускаясь по трапу с самолета в Анкаре, оступился на последней ступеньке. Но этого практически не видно, если не замедлять видео.

Однако заголовки к этим новостям в России излишне гиперболизированы. К примеру, "Зеленский оступился и чуть не упал" или "Зеленский чуть не рухнул с трапа и разразился гневной тирадой". Заметим, что под "гневной тирадой" пропагандисты называют слова президента о "бутафорском" составе российской делегации.

Пользователи в сети уже отметили смехотворность этих "пропагандистских новостей", ведь то, как Кремль внимательно следит за каждым шагом Зеленского вызывает смех. Особенно учитывая, что ни Путин, ни высокопоставленные политики вроде спикера главы России Дмитрия Пескова или главы МИД Сергея Лаврова не приехали на переговоры в Стамбул.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине за Зеленского вступились после очередной порции оскорблений из Кремля.