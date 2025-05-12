Не только Турция: экс-глава МИД сказал, какая еще страна может стать посредником между Украиной и РФ

Эрдоган может консультироваться с представителями этого государства

Диалог о мирном урегулировании войны в Украине возможен не только с привлечением Турции, но и с участием Китая, но в коммуникации с США. Этот полномасштабный диалог может содержать отдельные аспекты.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с "Говорит Великий Львов".

"Это могут быть какие-то элементы диалога с Китаем, что-то с турками, что-то общее. Ну и, собственно, есть значительная вероятность, что Эрдоган (президент Турции — ред.) будет консультироваться с китайцами. Как видите, Саудовская Аравия уже привлечена. Не столько содержательная, но и в целях обеспечения", — объяснил бывший глава МИД.

Поэтому Климкин такой возможности не исключает, хотя американцам будет не просто позволить китайцам говорить о европейской системе безопасности.

Павел Климкин

В то же время экс-министр обратил внимание на то, что, несмотря на приближенность лидера КНР Си Цзиньпиня к Владимиру Путину, Китай выражает миротворческую позицию в вопросе Украины. В частности, тот же дипломатический представитель Ван И заявил о готовности России к прямым переговорам, хотя, по словам Климкина, это может быть свободным переводом его слов. Ведь КНР все же осторожна и умерена в своих публичных действиях насчет войны РФ против Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Павла Климкина, Китай может использовать Россию как средство противостояния Западу.