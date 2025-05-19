Отакої: Трамп тепло висловився про хворого на рак Байдена та побажав йому одужання

Американські ЗМІ вже підхопили заяву Трампа щодо хвороби Байдена

Президент США Дональд Трамп, який зазвичай звинувачує свого попередника Джозефа Байдена "у всіх смертних гріхах", раптово дуже тепло відгукнувся про нього на тлі новини про виявлення в Байдена агресивної форми раку простати. Трамп побажав Байдену якнайскорішого одужання.

Про це президент США написав у власній соцмережі Truth Social. В повідомленні сказано, що Трамп та його дружина "засмучені" новиною про рак, виявлений в Байдена лікарями.

"Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання (дружині експрезидента) Джилл і сім'ї, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання", – написав він.

Американські ЗМІ вже підхопили заяву Трампа щодо хвороби Байдена. Зазначається, що це неочікуване співчуття до 46-го президента США з боку Трампа, який зазвичай критикує Байдена за все, що тільки можливо і не припинив робити цього навіть після того, як Байден вибув з передвиборчих перегонів у 2024 році, а сам Трамп виграв президентські вибори.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, експрезидент США Джо Байден ще у 2023 році демонстрував значні провали в пам'яті. Адже під час допиту він не міг згадати, коли помер його син Бо та інші факти з особистого життя. А перед виборами президента у 2024 році стан здоров'я Байдена погіршився настільки, що його радники розглядали можливість використання інвалідного візка у випадку переобрання на другий термін.

Втім, стан здоров'я не завадив Байдену публічно виступити у квітні, де він вперше висловився про роботу нової адміністрації Дональда Трампа. Він піддав Білий дім жорсткій критиці, заявивши, що за майже 100 днів роботи адміністрація завдала Сполученим Штатам виключно шкоду та руйнування.