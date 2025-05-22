Вон из мировой торговли! Конгрессмены США не обращают внимания на Трампа и готовят Путину западню

В Вашингтоне собираются бороться с теми, кто помогает России

Если Кремль в ближайшее время не начнёт "добросовестные" переговоры с Украиной о долгосрочном мире, в США готовятся запустить в действие законопроект о "сокрушительных" санкциях против России.

Об этом заявили его авторы — сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь в совместном заявлении.

По их словам, поводом для ожиданий стал комментарий госсекретаря Марко Рубио от 20 мая: тогда он сообщил, что Москва пообещала в ближайшие дни представить свои условия прекращения огня.

"Их содержание будет красноречиво свидетельствовать о том, насколько она серьезна в своих намерениях добиться мира. Мы подозреваем, что все будет по-прежнему. Если так, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США", — говорится в пресс-релизе.

Грэм и Блюменталь подчеркнули, что их инициативу уже поддержали более 80 сенаторов — и республиканцев, и демократов. По их утверждению, в верхней палате Конгресса нарастает убеждённость в том, что президент Владимир Путин лишь "играет в игры" и не настроен на завершение конфликта.

Законопроект предусматривает радикальные меры: 500-процентные пошлины для всех государств-покупателей нефти, газа и урана из России, а также санкции против российского финансового сектора.

"Наш закон изолирует Россию, поместив её на торговый остров, и наложит жесткие пошлины на те страны, которые поддерживают её зверства", — отмечают сенаторы.

Особый акцент они сделали на Китае, который, по их мнению, помогает российской военной машине, закупая дешевую нефть у "теневого флота". Без этого экономического ресурса, считают авторы законопроекта, Кремль не смог бы продолжать войну.

Ранее экономисты оценили, насколько реальной и влиятельной будет идея Линдси Грэма о 500-процентных пошлинах. По мнению экспертов, такое решение может заставить взлететь цены на нефть и ударить по Евросоюзу.