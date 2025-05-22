Геть зі світової торгівлі! Конгресмени США не звертають уваги на Трампа і готують Путіну пастку

У Вашингтоні збираються боротися з тими, хто допомагає Росії

Якщо Кремль найближчим часом не розпочне "сумлінні" переговори з Україною про довгостроковий мир, у США готуються запустити в дію законопроєкт про "нищівні" санкції проти Росії.

Про це заявили його автори — сенатори республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь у спільній заяві.

За їхніми словами, приводом для очікувань став коментар держсекретаря Марко Рубіо від 20 травня: тоді він повідомив, що Москва пообіцяла найближчими днями подати свої умови припинення вогню.

"Їх зміст буде красномовно свідчити про те, наскільки вона серйозна у своїх намірах досягти миру. Ми підозрюємо, що все буде як і раніше. Якщо так, Росія може очікувати на рішучі дії з боку Сенату США", — йдеться в пресрелізі.

Грем і Блюменталь наголосили, що їхню ініціативу вже підтримали понад 80 сенаторів — і республіканців, і демократів. За їх твердженням, у верхній палаті Конгресу наростає переконаність у тому, що президент Володимир Путін лише "грає в ігри" і не налаштований на завершення конфлікту.

Законопроєкт передбачає радикальні заходи: 500-відсоткові мита для всіх держав-покупців нафти, газу та урану з Росії, а також санкції проти російського фінансового сектора.

"Наш закон ізолює Росію, помістивши її на торгівельний острів, і накладе жорсткі мита на ті країни, які підтримують її звірства", — зазначають сенатори.

Особливий акцент вони зробили на Китаї, який, на їхню думку, допомагає російській військовій машині закуповуючи дешеву нафту у "тіньового флоту". Без цього економічного ресурсу, вважають автори законопроєкту, Кремль не міг би продовжувати війну.

Раніше економісти оцінили, наскільки реальною та впливовою буде ідея Ліндсі Грема про 500-відсоткові мита. На думку експертів, таке рішення може змусити злетіти ціни на нафту та вдарити по Євросоюзу.