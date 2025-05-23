Наразі світові ціни на російську нафту марки Urals складають приблизно 54 долари за барель, що менше чинної "цінової стелі"

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася підтримати ідею Європейського Союзу знизити так звану "цінову стелю" на російську нафту, яку свого часу запровадили країни Групи семи (G7). У Трампа вважають, що це, мовляв, недоцільно.

Про це повідомило Reuters із посиланням на європейського чиновника, з яким журналісти поспілкувалися на полях зустрічі міністрів фінансів "Великої сімки". Нещодавно ЄС запропонував переглянути чинну "цінову стелю", знизивши її з 60 доларів до 50 доларів за барель. Це компроміс між чинною межею ціни на російську нафту, та вимогами України, яка говорить про зниження цінового ліміту до 30 доларів за барель.

Але делегація міністерства фінансів США відкрито саботує європейську ініціативу. Американці, сказав чиновник, заявляють, що нинішнє зниження світових цін на нафту, мовляв, вже нібито завдає удару по економіці РФ. Тому додаткові обмеження буцімто є недоцільними. Разом із тим, повністю ідею у Вашингтоні не відкидають.

Видання зазначило, що наразі світові ціни на російську нафту марки Urals складають приблизно 54 долари за барель, що менше чинної "цінової стелі". Це дозволяє росіянам заробляти, офіційно не порушуючи санкційний режим. Тому аргументи США на тлі такої ситуації виглядають доволі сміховинними та притягнутими за вуха.

Зазначимо, позиція США може бути пов'язана із тим, що президент Дональд Трамп нещодавно відмовився посилювати санкції проти Росії через небажання Кремля піти на мирну угоду з Україною. Трамп заявив, що, мовляв, не хоче "зробити набагато гірше" – але він, за його ж словами, не виключає застосування посилення санкцій у майбутньому. Після обурення, яке викликали його слова, дії американського президента спробував виправдати Державний департамент – щоправда, вийшло дуже погано.

В Сенаті США, втім, дотримуються іншою думки. Сенатори заявили, що Росія повинна терміново припинити вогонь та погодитися на мирні переговори з Україною. Якщо російський правитель Володимир Путін відмовиться від участі у переговорах, або порушить можливу угоду про припинення вогню, США терміново запровадять жорсткі санкції проти Росії.