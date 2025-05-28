Где меморандум, Зин? Зачем Умеров звонил Мединскому

Гарант Конституции считает, что надо не ждать, а предпринимать более серьезные шаги

Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, звонил главе делегации оппонентов Владимиру Мединскому. Руководитель Минобороны спросил Мединского, когда будет готов российский проект меморандума по урегулированию конфликта.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая состоялась по итогам встречи глав государств в Берлине в среду, 28 мая.

Украинский лидер подтвердил готовность к диалогу ради мира, однако указал на то, что Россия постоянно откладывает договоренности: "Они говорили, что это (ред. — меморандум) будет после обмена. Мы не дождались. Наш министр обороны звонил российскому Мединскому, они сказали — будет. Никто не дождался. Надо, пожалуй, не ждать, а предпринимать более серьезные шаги", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина задавала этот вопрос США. В Вашингтоне ответили, что пока тоже ничего не получили и находятся в процессе ожидания.

Ранее в России анонсировали новый раунд переговоров с Киевом. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва будет настаивать на отмене всех "дискриминационных" законов в Украине, вероятно имея в виду поддержку государственного языка. Также он не забыл напомнить и о требованиях о безъядерном и нейтральном статусе Украины.