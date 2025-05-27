США получили список условий для мирного соглашения от Украины: эксперт предположил, что там может быть

Политолог назвал основное условие украинской стороны

Вашингтон получил предложения Киева о возможном мирном соглашении. Теперь США ожидают аналогичный документ от Кремля. После этого планируется еще одна встреча переговорных групп.

Об этом сообщил специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News.

"Мы получили это от украинской стороны. Нам нужно получить это от российской стороны. А потом вы объединяете их вместе и говорите: хорошо, что у нас есть? Что неприемлемо? Что приемлемо?", — отметил Келлог.

Он рассказал, что во время разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным последний заявил о готовящемся документе, который россияне называют меморандумом, а Келлог — перечнем условий для завершения войны.

"И как только мы получим их перечень условий или меморандум, тогда будет еще одна встреча. И мы считаем, что она предположительно состоится в Женеве", — добавил Келлог.

Спецпредставитель Трампа добавил, что Ватикан тоже рассматривался как место встречи, но Россия выступила против. По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Москву смущает, что Ватикан — католическая страна, в то время как РФ и Украину в Кремле причислили к "православным".

Какие условия выдвигает Украина и как будет реагировать Россия

"Примерный список наших условий с точки зрения максимума, он известен. Я думаю, что он не изменился. С точки зрения логики переговоров ключевая позиция состоит в том, что пункт номер один – это прекращение огня. Потом все остальное", – об этом украинский политолог Владимир Фесенко заявил в комментарии "Телеграфу", уточнив, что точный текст документа знают в МИДе и ОП, а он может только предполагать.

По его словам, каждый из пунктов будет обсуждаться в дальнейшем: согласятся ли обе стороны, чтобы этот вопрос был предметом переговоров, возможно ли найти компромисс.

"Примерный список наших условий, он известен в Формуле мира, но это – программа максимум. Как мы не будем принимать все, что Россия выдвигает, так и они, скорее всего, это не примут. Но это наша программа для переговоров, это позиции, которые мы будем обсуждать. Это вопрос освобождения оккупированных территорий, вопрос компенсации за тот ущерб, нанесенный российской агрессией, возвращение пленных и тому подобное", – объяснил политолог.

Ранее эксперты рассказали, какие "условия мира" Россия может передать Украине. Также на этот вопрос ответил искусственный интеллект.