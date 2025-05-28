Де меморандум, Зін? Навіщо Умеров дзвонив Мединському (оновлено)

Гарант Конституції вважає, що треба не чекати, а робити більш серйозні кроки

Міністр оборони Рустем Умеров, який очолював українську делегацію на переговорах у Стамбулі, дзвонив голові делегації опонентів Володимиру Мединському. Керівник Міноборони запитав, коли буде готовий російський проєкт меморандуму щодо врегулювання конфлікту.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, яка відбулася за підсумками зустрічі глав держав у Берліні у середу, 28 травня.

Український лідер підтвердив готовність до діалогу заради миру, проте вказав на те, що Росія постійно відкладає домовленості: "Вони говорили, що це (ред. — меморандум) буде після обміну. Ми не дочекалися. Наш міністр оборони дзвонив російському Мединському, вони сказали — буде. Ніхто не дочекався. Можливо, нам не варто чекати, а робити серйозніші кроки", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна ставила це питання США. У Вашингтоні відповіли, що поки що теж нічого не отримали та перебувають у процесі очікування.

UPD. Незабаром Володимир Мединський прокоментував заяву Зеленського в соцмережах: "Прочитав новину, що розповсюджується всіма світовими агентствами: Р.Умеров зателефонував мені з приводу меморандуму, який ми, мовляв, досі не підготували. Мовляв, щось росіяни не поспішають. Прокоментую. Все "майже так".

Мединський стверджує, що саме він зателефонував до міністра оборони України Рустема Умерова, а не навпаки. Також він заявив, що запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами з умовами для припинення бойових дій.

"Підкреслю: там же, одразу на місці, ми готові розпочати змістовне сутнісне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо можливого припинення вогню. Українська сторона пішла радитися. Мабуть, нарада затягнулася. Чекаємо на підтвердження і готові в зазначену нами дату – найближчими днями – особисто зустрітися та почати працювати", — йдеться у публікації.

Раніше в Росії анонсували новий раунд переговорів із Києвом. За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Москва наполягатиме на скасуванні всіх "дискримінаційних" законів в Україні, мабуть, маючи на увазі підтримку державної мови. Також він не забув нагадати й про вимоги щодо без’ядерного та нейтрального статусу України.