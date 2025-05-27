Не простая вежливость. Почему Трамп часто делает комплименты мужчинам и окружает себя красавчиками

При встрече с Зеленским, Трамп не делал ему комплиментов

Президент одной из самых влиятельных стран мира Дональд Трамп, опозорившийся с ужином для миллионеров, часто обращает на себя внимание благодаря тому, что делает комплименты другим людям. В частности, мужчинам. Эти высказывания вызывают много вопросов, какую цель преследует глава США — проявление вежливости или что-то более глубокое?

По мнению экспертов, комплименты мужчинам от Трампа мотивированы его "желанием нравиться". Журналистка Financial Times Джемайма Келли заметила, что приятные слова в сторону людей своего пола президент США делает даже в не очень уместные моменты.

В частности, в память о погибших полицейских Трамп позволил указать, что сын одного из жертв "тоже хорош". Также когда в Белый дом приехала с визитом баскетбольная команда студентов из Флориды, глава США назвал юношей "высокими" и "красивыми ребятами".

Во время турне по странам Персидского залива, Трамп привлек к себе внимание благодаря публичным комплиментам в сторону мужчин чиновников. Президента Сирии он назвал "молодым и привлекательным", а лидера ОАЭ — "прекрасным". Без комплиментов от главы США не остались и принц Саудовской Аравии и эмир Катара – их Трамп назвал "высокими, красивыми и умными ребятами".

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа Фото: Getty Images

Лидер ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян. Фото: Getty Images

Дональд Трамп в подкасте Джо Рогана рассказывал о своем полете над Ираком на борту Air Force One. Он отметил, что он был вместе с "самыми красивыми людьми", которых он когда-либо видел. "Они выглядели лучше Тома Круза", по словам Трампа.

Мэри Трамп, племянница президента США и психолог, рассказала, что подобные высказывания могут быть инструментом для привязанности и демонстрации харизмы. По ее мнению, Трамп хочет быть любимцем публики, поэтому он использует комплименты, а также это может быть способ установить свое доминирование. Будто он выше других.

В частности, Владимиру Зеленскому или президентом ЮАР Сирилой Рамафосой Трамп не делал комплиментов. По словам Мэри Трамп, "он не будет делать комплименты тем, кого хочет унизить".

Стоит отметить, что в 90-х Трамп являлся обладателем конкурса "Мисс Вселенная", что также подчеркивает его фиксацию на внешности. А в 2006 году политик заявил, что если бы Иванка Трамп не была его дочерью, они могли бы встречаться.

Иванка Трамп. Фото: Getty Images

" Частно это объясняется склонностью Трампа говорить все, что приходит ему в голову. Но речь идет также о том, чтобы сделать себе приятное — Трамп не просто хочет делать комплименты хорошим мужчинам, он хочет окружить себя ими", — написала автор Джемайма Келли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дональд Трамп может пойти на выборы 2028 года. Однако на предстоящих выборах может появиться новый неожиданный кандидат.