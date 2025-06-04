США могут сдать Крым России? Экс-посол назвал три катастрофических последствия для Украины и мира, если это произойдет

США могут сломать собственную Крымскую декларацию

Идея о возможном признании Соединенными Штатами Крыма российской территорией вызывает серьезную обеспокоенность и может иметь негативные последствия, особенно для безопасности в Черноморском регионе. Такие дискуссии уже ведутся в американских кругах и сигнализируют о потенциальном изменении позиции США.

Подобный шаг Вашингтона стал бы не только ударом по Украине, но и международному праву и авторитету самих Штатов. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый сказал в интервью Суспильному.

По словам Чалого, если Америка признает Крым российским, это будет иметь ужасные последствия, даже если Украина никогда официально с этим не согласится. В первую очередь это позволит России свободно делать все, что она захочет в Черном море. Ведь, как отмечает дипломат, страны НАТО, имеющие выход на Черное море, пока не показывают, что смогут этому помешать. "Контролируя Крым, Россия может сделать Черное море полностью подконтрольным себе", — говорит Чалый.

Такой шаг был бы очень странным, говорит бывший посол, ведь США многие годы не соглашались с тем, что Советский Союз захватил страны Балтии. К тому же есть так называемая "Крымская декларация". Ее подписали, когда президентом США был Дональд Трамп. В нем четко сказано, что США не признают Крым российским. Чалый подчеркнул, что любые разговоры о признании Крыма частью России как "компромисс" очень опасны.

Дипломат предупредил о трех основных последствиях такого решения. Во-первых, это станет ударом по США и плохим сигналом для Путина. Во-вторых, значительно ослабит переговорные позиции Украины. В-третьих, часть стран мира последует американскому примеру, что приведет к расколу в Объединенных Нациях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сенаторы США хотят законодательно запретить признавать Крым российским. Речь идет не только о Крыме, но и о других временно оккупированных территориях Украины.