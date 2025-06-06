Маска депортируют из США? Ссора с Трампом вышла на новый уровень

Стоимость Tesla уже упала на 152 миллиарда долларов

Конфликт между Маском и Трампом набирает обороты. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Беннон призвал депортировать миллиардера Илона Маска из Штатов.

Об этом пишет The New York Times. Беннон также предлагает администрации Трампа расследовать возможное употребление наркотиков Маском и его попытку получить от Пентагона засекреченный брифинг по Китаю.

"Следует начать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден: он нелегальный иммигрант и должен быть немедленно депортирован из страны", — сказал Беннон в телефонном разговоре с журналистом издания.

Маск может направить огромные средства против республиканцев

Несколько месяцев назад Маск планировал вложить 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с Трампом. Эти деньги все еще не поступили и теперь их не будет, заявил советник миллиардера.

Более того, теперь республиканцы должны опасаться, что огромные суммы будут использованы против них, если они проголосуют за законопроект Трампа, пишет NBC News. Речь идет о президентском законопроекте о расходах и налогах, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Это вызвало негодование Трампа, и между бывшими соратниками возникло жесткое публичное противостояние.

"Они исчезли", – сказал советник Маска о деньгах, которые когда-то были предназначены для использования Трампом. "Он собирается перейти на ядерное оружие. Он поддержит демократов, если потребуется; он обязательно это сделает", — добавил он.

Tesla пережила наибольшее падение капитализации в истории компании

По данным CNBC, акции производителя электрокаров Tesla (главный акционер и генеральный директор Маск) упали на 14%, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил отозвать государственные контракты для компаний. Компания потеряла $152 миллиарда капитализации. Это самое большое падение ее рыночной стоимости за всю историю.

Tesla опустилась ниже отметки в триллион долларов и завершила торги в четверг с капитализацией $916 миллиардов. Кроме того, на 8,04% упали акции компании Трампа Trump Media and Technology Group Corp – до $20,12.

Как рассказывал "Телеграф", украинцы отреагировали мемами и шутками на ссору между Трампом и Маском. Среди них есть очень смешные.