Израиль готовит "быструю атаку" на ядерные объекты Ирана: СМИ рассказали, как все может произойти

Израиль готовит атаку на ядерные объекты Ирана, американские военные в курсе приготовлений и выразили обеспокоенность

Израиль, не полагаясь на администрацию президента США Дональда Трампа, уже сорвавшего один израильский план уничтожения ядерной инфраструктуры Ирана, готовит "быструю атаку" на иранские ядерные объекты. Она состоится, если (или когда) переговоры между США и Ираном провалятся.

Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на два израильских источника, знающих про ситуацию с переговорами. Израильская разведка в последние дни предоставила правительству доклад, в котором говорится, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут сорваться: это радикальная переоценка ситуации, поскольку ранее считалось, что новое "ядерное соглашение" близко к заключению.

"Один источник сообщил, что израильские военные считают, что их оперативное окно для проведения успешного удара может вскоре закрыться, поэтому Израилю придется действовать быстро, если переговоры провалятся. Источник отказался объяснить, почему военные считают, что удар позже будет менее эффективным", — говорится в материале.

При этом источники подтвердили сообщения других американских СМИ о том, что Израиль готовит такую атаку и что американские военные в курсе приготовлений. Но пока в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху надеются, что Трамп в итоге "будет разочарован переговорами и готов дать ему зеленый свет". С другой стороны, собеседник в правительстве США выразил озабоченность тем, что Израиль может начать атаку даже без разрешения США. Недавно премьер-министр Израиля провел тайную встречу с группой представителей спецслужб и вооруженных сил страны, где обсуждались переговоры между США и Ираном.

"Два израильских источника заявили, что любой израильский удар по Ирану будет не одноразовым, а военной кампанией, которая продлится минимум неделю. Такая операция была бы очень сложна и опасна как для Израиля, так и для региона. Страны региона опасаются, что израильский удар может повлечь за собой широкомасштабное радиоактивное выпадение, не говоря уже о войне", – добавило издание.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп по возвращении в Белый дом обратился в Иран с предложением заключить новое ядерное соглашение и пригрозил последствиями, если тот откажется. Тегеран в конце концов на сделку не пошел, назвав требования Вашингтона "неприемлемыми". При этом в США пригрозили военными действиями, если Иран откажется подписывать соглашение и не прекратит обогащать уран. "Телеграф" также писал, готов ли Трамп начать войну против Ирана.

Отметим, недавно Трамп объявил о новых масштабных санкциях против стран, покупающих нефть и нефтехимические продукты у Ирана. Он предупредил, что всем государствам, продолжающим подобную торговлю с Ираном, будет запрещено вести бизнес с Соединенными Штатами. Иран в ответ заявил, что готов заключить с президентом США Дональдом Трампом новое "ядерное соглашение". Но взамен Тегеран требует снятия со страны экономических санкций, которые налагали Соединенные Штаты.