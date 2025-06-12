Пассажирский самолет разбился в Индии. Были ли на бору украинцы, все подробности авиакатастрофы (видео, фото)

После взлета пилоты подавали сигнал бедствия

В Индии разбился пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, 12 июня, с утра. Борт компании Air India, летевший в Великобританию, упал в жилом районе.

Об этом сообщает агентство Reuters. Заметим, что несколько изданий называют разное количество находившихся на борту людей — от 130 до 290. Предварительно, это 12 членов экипажа и пассажиры.

Известно, что самолет потерпел крушение в аэропорту города Ахмадабад. Он якобы упал во время взлета. В сети уже показали кадры падения борта, и они не похожи на типичную авиакатастрофу. Так как видно, что борт летит на низкой высоте и потом начинает снижаться, и падает.

Как пишут СМИ, по меньшей мере, 110 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. При этом у самолетов Boeing, в том числе и разбившейся в Индии модели, ранее фиксировали серьезные технические проблемы. У них обнаруживали сотни неправильно установленных креплений на фюзеляже, были неполадки с шасси и гидравликой.

В Индии разбился самолет

В Индии упал самолет

В Индии разбился самолет

На место происшествия прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи. Началась спасательная операция. Однако из-за падения самолета в жилой район количество жертв может быть выше и не ограничиваться только пассажирами и персоналом.

"На борту упавшего самолета находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников", — сообщают авиавласти Индии.

Отмечается, что пилоты подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета. Однако борт все же разбился. Точная причина аварии пока не известна. К тому же, пока не было никаких заявлений о присутствии на борту граждан Украины.

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