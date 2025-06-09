Уничтожение самолетов – не главное. Британский генерал оценил операцию "Паутина"

У россиян остается немалый арсенал оружия, которым они могут бить по Украине

После спецоперации СБУ "Паутина" по уничтожению российских стратегических ракетоносцев враг вряд ли изменит темп и состав последующих операций. Однако наша ПВО должно находиться в состоянии боевой готовности.

Об этом интервью "Телеграфу" рассказал британский генерал-майор в отставке Чип Чепмен. Он объяснил, сможет ли Россия оправиться от потери части стратегической авиации.

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По его мнению, тут есть два аспекта. Первый – являются ли эти самолеты незаменимыми?

— Да, они незаменимы. Ни один из них больше не выпускается. С психологической точки зрения не имеет значения, уничтожена треть или четверть флота. У россиян все равно останется часть арсенала, которая позволит им снова действовать, — говорит военный эксперт.

Для него ключевым вопросом является: изменится ли состав и темп будущих российских операций?

— И, вероятно, ответ на этот вопрос — нет, потому что в ту же ночь, когда украинцы провели операцию, Россия выпустила около 472 единиц — комбинацию дронов и крылатых ракет — по Украине. И это было только спустя несколько дней после 367 запущенных на прошлой неделе, что в то время было самым большим количеством, — говорит британский генерал.

По его словам, важна не потеря самолетов, а то, каким будет дальнейшее сочетание дронов, крылатых и баллистических ракет со стороны врага? И каким будет темп этих операций?

— Если россияне смогут поддерживать ежедневное использование дронов, крылатых и баллистических ракет в течение недель, а затем и месяцев, это может оказать довольно разрушительное и негативное влияние на моральный дух украинцев, — предположил генерал-майор в отставке.

Он напомнил выводы британского Министерства информации во время Второй мировой войны: люди могут оправиться от усталости и восстановить психологические силы, если их не бомбят постоянно.

— Не думаю, что россияне способны поддерживать подобный темп ударов на постоянной основе. Хотя это ужасно, противовоздушная оборона должна оставаться в боевой готовности, — заметил британский эксперт.

Он добавил, что россияне и украинцы будут оценивать эффективность своих ударов: какое сочетание средств, какие маршруты, какие траектории дадут наилучший результат в будущем.

— И, конечно, россияне постараются использовать психологическое влияние. Поэтому Путин недавно вспомнил баллистическую ракету "Орешник", заявив, что она может нагреваться до температур 4000 градусов по Цельсию, горячее Солнца. Попытки морально сломить население всегда были одним из косвенных подходов в войне. Россияне всегда будут использовать такой подход, хотя он не был успешен. И я не вижу, чтобы стал успешным в будущем, — подытожил Чип Чепмен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что реальные потери России от операции "Паутина" значительно превышают официальные данные.