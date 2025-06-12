Пасажирський літак розбився в Індії. Чи були на бору українці, усі подробиці авіакатастрофи (відео, фото)

Після зльоту пілоти подавали сигнал лиха

В Індії розбився пасажирський літак Boeing 787 Dreamliner, 12 червня, зранку. Борт компанії Air India, який летів до Великої Британії, впав у житловому районі.

Про це повідомляє агентство Reuters. Зауважимо, що декілька видань називають різну кількість людей, які перебували на борту — від 130 до 290. Попередньо, це 12 членів екіпажу та пасажири.

Відомо, що літак зазнав аварії в аеропорту міста Ахмадабад. Він нібито впав під час зльоту. В мережі вже показали кадри падіння борту і вони не схожі на типову авіакатастрофу. Адже видно, що борт летить на низькій висоті і потім починає знижатись, і падає.

Як пишуть ЗМІ, щонайменше 110 людей загинули в авіакатастрофі в Індії. При цьому у літаків Boeing, зокрема й моделі, яка розбилася в Індії, раніше фіксували серйозні технічні проблеми. У них виявляли сотні неправильно встановлених кріплень на фюзеляжі, були неполадки з шасі та гідравлікою.

В Індії впав літак Boeing 787 Dreamliner

В Індії впав літак

В Індії розбився літак

За даними Air India, на борту літака були 242 пасажири та члени екіпажу. Серед пасажирів встановлені 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, 1 громадянин Канади та 7 громадян Португалії. Портал Flightradar24 повідомляє, що останній сигнал від літака був отриманий "лише за кілька секунд" після підняття у повітря.

Скільки людей було на борту літака в Індії

На місце події прибули пожежні машини та карети швидкої допомоги. Почалася рятувальна операція. Однак через падіння літака в житловий район кількість жертв може бути вищою і не обмежуватись лише пасажирами та персоналом.

"На борту літака, що впав, знаходилися 242 людини, у тому числі 2 пілоти і 10 бортпровідників", — повідомляє авіавлада Індії

Зазначається, що пілоти подали сигнал лиха диспетчерській службі невдовзі після зльоту. Однак борт все ж впав. Точна причина аварії наразі не відома. До того ж наразі не було жодних заяв про присутність на борту громадян України.

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