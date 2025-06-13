Между Израилем и Ираном более тысячи километров: как они могут воевать и будет ли наземная операция

История уже знает такие примеры "отдаленных войн"

В ночь на 13 июня Израиль нанес авиационный удар по Ирану, совершив операцию под названием "Народ как лев". По сообщениям израильской армии (ЦАХАЛ), к первой волне атаки было привлечено более 200 боевых самолетов, нанесших удары по не менее 100 целям на территории Ирана, включая ядерные объекты. В результате ударов были ликвидированы начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана, командующий Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ядерных ученых. Иран немедленно заявил о подготовке ответного удара. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько дней, сколько нужно".

Операция стала кульминацией многолетнего стратегического планирования. Согласно информации Ynet, операция готовилась несколько лет. "Моссад" заранее разместил в Иране ударные системы вблизи объектов ПВО и создал базу дронов "в самом сердце Ирана". В ночь на 13 июня эти дроны были активированы для ударов по пусковым установкам ракет "земля-земля" вблизи Тегерана. Также агентура "Моссада" провела серию диверсий с помощью замаскированных автомобилей со встроенным вооружением.

По данным источников в израильском секторе безопасности, операция имела три взаимосвязанных этапа:

Размещение высокоточного оружия в Иране Агентам "Моссада" удалось заранее скрыть боевые системы у стратегических позиций иранской ПВО. Уничтожение ПВО мобильными платформами Для этого были использованы транспортные средства с вооружением, замаскированные и нелегально ввезенные в Иран. Запуск дронов с территории Ирана В центральном регионе страны агенты создали скрытую базу для дронов-камикадзе.

Этот конфликт актуализировал вопрос: как в XXI веке ведутся войны между находящимися на значительном расстоянии друг от друга странами? Военная кампания Израиля против Ирана иллюстрирует, что даже в случае отсутствия общей границы военные действия возможны благодаря развитию технологий и глобальному военному присутствию.

Как ведутся войны на большом расстоянии: стратегия, тактика, средства

Конфликты на тысячи километров от границ требуют исключительной точности, гибкости и развитой инфраструктуры. Военные операции такого типа подразумевают сочетание воздушных ударов, морского присутствия, кибератак и сотрудничества с союзниками.

ВМС и авиация обеспечивают проекцию силы на большие расстояния. К примеру, в Фолклендской войне Великобритания перебросила войска на расстояние более 12 000 км для освобождения островов в южной Атлантике. Расстояние от Буэнос-Айреса до Фолклендских островов составляет около 1100 миль (около 1770 км), что иллюстрирует масштабы операции без общей границы.

Другие примеры:

Война в Афганистане (2001–2021): США и НАТО проводили боевые действия против Талибана и Аль-Каиды в регионе, отдаленном от основных силовых баз Североатлантического союза.

США и НАТО проводили боевые действия против Талибана и Аль-Каиды в регионе, отдаленном от основных силовых баз Североатлантического союза. Война в Ираке (2003–2011): Соединенные Штаты провели полномасштабную операцию на большом расстоянии, используя базы в сопредельных государствах.

Соединенные Штаты провели полномасштабную операцию на большом расстоянии, используя базы в сопредельных государствах. Война против терроризма: Активные действия велись на территориях, где действовали террористические группировки, в том числе в Афганистане, Ираке, Сомали, Сирии.

Активные действия велись на территориях, где действовали террористические группировки, в том числе в Афганистане, Ираке, Сомали, Сирии. Конфликт в Сомали (2007–2023): Участие международных сил в антитеррористических операциях на отдаленных территориях без постоянного наземного присутствия.

Участие международных сил в антитеррористических операциях на отдаленных территориях без постоянного наземного присутствия. Война в ДРИ (Демократической Республике Ирак, 2014–2023): Действия по нейтрализации террористических группировок на большом расстоянии от центра управления.

Американские стратегические бомбардировщики B-52 способны действовать на глубину более 14 000 км, а дроны MQ-9 Reaper позволяют поражать цели без риска экипажа. Крылатые и гиперзвуковые ракеты, как Tomahawk или Циркон, преодолевают большие расстояния, пролетая над нейтральными или контролируемыми союзниками территориями. Их использование возможно при дипломатической координации или уязвимости воздушного пространства третьих стран. Такие ракеты способны достигать целей за десятки минут, как в случае с Ираном, где запущенные дроны проделывали путь в Израиль через Ирак и Иорданию.

Кибервойна и спутниковая разведка стали фундаментальными для конфликтов этого уровня. Они позволяют выводить из строя системы ПВО, энергосистемы или коммуникации. Спутники обеспечивают связь, наводку и разведку. Космическая составляющая стала ключевой в современном конфликте.

Возможны ли они на таком расстоянии?

Как сообщил военный эксперт Олег Стариков в комментарии " Телеграфу ", "проведение наземной операции в современной геополитической ситуации практически невозможно. Иордания, Ирак — не пустят. Это уже не войны, которые мы знали. Сейчас — эпоха точечных ударов дронами, ракетами и тяжелыми носителями".

Расстояние между столицами составляет более 1500 км.

Даже если на территории Ирана действовали диверсионные группы, они действовали скрыто с использованием технологически подготовленных замаскированных объектов. Массовая переброска войск без обеспеченного тыла и логистики — слишком рискованная и маловероятная. США в войнах в Ираке и Афганистане обеспечивали наземные операции через базы в Кувейте, Катаре, Узбекистане.

Роль союзников и третьих стран

В случаях, когда ракеты или дроны пролетают над другими странами, возникают технические и политические риски. К примеру, во время операции против Ирана иранские дроны пролетали над Иорданией — в ее воздушном пространстве даже звучали сирены тревоги. По словам Старикова, "израильтяне, американцы, британцы сбивают иранские шахеды еще в пустынях Иордании, не в городах". Это показывает уровень координации между союзниками.

Израиль имеет комплексную систему ПВО, включающую "Железный купол" (против коротких ракет), "Пращу Давида" (против тактических ракет) и "Стрела-3" (против баллистических угроз). При поддержке США эта система позволяет противодействовать как дронам, так и межконтинентальным ракетам. Стариков подчеркнул: "Израиль — единственная страна, которая создала полноценную систему ПВО против дронов. Украине нужно последовать этому примеру, в частности в аспекте многоуровневой обороны".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мировые нефтяные котировки выросли после сообщения Израиля о нанесенном ударе по Ирану, что повлекло за собой новый виток эскалации в регионе. Аналитики JPMorgan пока сохраняют прогнозы на уровне 60–65 долларов за баррель, однако в случае полномасштабного конфликта цена может вырасти до 120 долларов.