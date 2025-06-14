О нем знают даже в Европе: какое озеро в Украине самое большое и как туда добраться

Существует романтическая легенда о создании этого водоема

В Украине есть множество необычных водоемов, которые завораживают своей красотой. Среди них "Белое озеро" в Ровенской области, а также природное озеро Ялпуг, которое не только является самым большим в Украине, но и входит в тройку крупнейших озер Европы.

"Телеграф" решил выяснить, где находится озеро Ялпуг и чем оно уникальное. Мы узнали некоторые интересные факты.

Где в Украине самое большое пресноводное озеро

Удивительный водоем Ялпуг относится к группе речных озер, которые были сформированы благодаря разливам Дуная. Это озеро поражает своими размерами и находится в трех районах Одесской области: Болградском, Ренийском и Измаильском.

Самое большое озеро в Украине

Длина водоема составляет 39 километров, а ширина — 6 километров. Средняя глубина Ялпуга 2 метра, но в период паводков значение может повышаться до 6 метров. Это идеальное место для тех, кто хочет убежать далеко от городской суеты и побыть наедине с природой.

Озеро Ялпуг

Но больше всего на Ялпуг любят приезжать рыбалки, ведь в водоеме обитает множество видов рыб, некоторые из них довольно редко встречаются в других озерах. На берегах Ялпуга можно увидеть возвышенности, балки, камышовые участки, плавни и все это создает живописный пейзаж.

Ялпуг входит в тройку крупнейших озер в Европе

Но известно озеро не только в Украине, но и за ее пределами. Ялпуг входит в топ-3 крупнейших озер Европы по размеру среди лиманных/пресноводных озер — особенно среди озер, не отделенных полностью от моря.

Озеро Ялпуг

Единственная проблема в том, что удивительный водоем стремительно загрязняется, в частности химическими и производственными веществами, и это продолжается долгие годы. Дно озера преимущественно грязное, но вода обычно чистая.

Как выглядит озеро Ялпуг

Водоем используется для питьевого водоснабжения, рыбоводства, а летом — для орошения полей. Купаться в самом большом пресноводном озере Украины не рекомендуют, на его территории нет для этого даже специально обустроенных пляжей. Но многие периодически пренебрегают этим запретом.

Как доехать к озеру Ялпуг

Самое большое озеро Украины находится недалеко от города Болград. С Одессы можно добраться к водоему своим автомобилем (ехать в сторону Березовки через поселок Суворово) или автобусом, едущим в направлении города Измаил или города Болград (поездка займет около 2-4 часов).

Где находится озеро Ялпуг

"Телеграф" писал ранее, где в Украине есть экзотический уголок, о котором мало кто знает. Он удивляет своей лазурной водой и песчаными скалами.