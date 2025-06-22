Готується до найгіршого: лідер Ірану сховався у бункері та відключив телефон — NYT

Лідер Ірану навіть назвав імена можливих наступників

Після ударів Ізраїлю та США по ядерних об’єктах Ірану верховний лідер країни Алі Хаменеї втік у бункер і не користується електронними пристроями. Крім того, він уже призначив наступників у разі його ліквідації.

Про це йдеться у матеріалі New York Times. Зазначається, що Хаменеї підтримує контакт із зовнішнім світом через довіреного помічника, щоб його місцеперебування було складніше знайти.

У своєму бункері аятола підібрав наступників для своїх військових командирів, а також назвав трьох священнослужителів, які можуть замінити його у разі, якщо його вб’ють.

Видання зазначає, що атака Ізраїлю за кілька днів завдала більше збитків, ніж вісім років війни проти Іраку. Однак країна оговталася від первинного шоку і почала регулярно завдавати ударів у відповідь. Втім, все змінилося після того, як США завдали бомбових ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Відповідно до джерел видання серед іранських чиновників, попри серйозні втрати, ланцюжок командування функціонує, а інакомислення в політичних лавах не спостерігається. Крім того, вони повідомили, що Хаменеї знає, що Ізраїль чи США спробують його вбити, що він сприймається як смерть мученика.

З огляду на це він доручив Асамблеї експертів, духовному органу, відповідальному за призначення верховного лідера, обрати наступника з трьох наданих імен, щоб забезпечити швидкий і впорядкований перехід влади.

Серед можливих фаворитів раніше згадувалися імена сина іранського лідера Маджтаба та колишнього президента Ібрагіма Раїсі. Однак, за даними джерел видання, перший не входить до списку з трьох імен, а другий загинув наприкінці минулого року під час аварії вертольота.

В Ірані крім авіаударів також побоюються діяльності ізраїльських агентів усередині держави, а тому за протоколами безпеки всім топчиновникам доручено припинити користування мобільними телефонами або електронними пристроями зв’язку, а військовим командирам наказали залишатися під землею. На тлі цього всіх людей, які співпрацюють з Ізраїлем, закликали "повернутися в обійми народу" та здати військове обладнання до кінця 22 червня. Інакше їм загрожує смертна кара.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. За даними Пентагону, всі вони в результаті атаки були знищені.