На самом деле все не так

Ведущее британское издание Financial Times недавно опубликовало материал об огромном арсенале российских ракет. В публикации журналисты утверждают, что Россия накопила около 13 тысяч ракет разной дальности и может производить до 200 штук в месяц.

Однако, во-первых, следует отметить, что Financial Times говорит о ракетах разной дальности, а это фактически не только "Искандеры" или "Кинжалы", но и, например, ракеты дальностью 40 км. Во-вторых, если проанализировать приведенные данные, то можно предположить, что цифры разной дальности, публикуемые Financial Times, взяты из американского Института изучения войны (ISW). Однако издание не уточняет, какие именно это ракеты. Впрочем, по данным ISW, по состоянию на середину мая 2025 года РФ накопила более 13 тысяч ракет, включая около 600 баллистических ракет "Искандер-М", более 100 гиперзвуковых "Кинжалов", почти 300 крылатых ракет Х-101, более 400 "Калибров" и около 1 тыс. ракет. ракет ПВО С-300/400. Поэтому говорить, что такая колоссальная цифра ракет есть в РФ, не совсем корректно.

Достоверны ли данные Института изучения войны

ISW не получает никаких классифицированных материалов из каких-либо источников, использует только публично доступную информацию и опирается на российские, украинские и западные СМИ, социальные сети, а также коммерчески доступные спутниковые снимки и другие геопространственные данные.

По данным Википедии, ISW является американским аналитическим центром, основанным в 2007 году в Вашингтоне. Организацию возглавляет Кимберли Каган, жена известного неоконсерватора Фредерика Кагана.

Кроме того, Институт часто опирается на открытые источники и социальные сети, когда нет доступа к классифицированным разведывательным данным. Это может приводить к неточным оценкам военного потенциала противника.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины дает несколько иные цифры. По оценкам ГУР, Россия может производить около 150-200 ракет в месяц. По состоянию на 15 июня 2025 года у России более 1950 стратегических ракет разного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Об этом сообщило ГУР по запросу издания РБК.

Стоит отметить, что в общее количество 13 тысяч ракет, вероятно, включены также ракеты малой дальности (например, с радиусом действия около 40 км), представляющие угрозу преимущественно на линии фронта и не являющиеся стратегическими баллистическими ракетами типа "Искандер" или гиперзвуковыми "Кинжалами". Такая классификация может создавать заблуждение о реальных возможностях российского дальнобойного ракетного арсенала, который может использоваться в Украине.

Какие ракеты есть в России

Россия располагает разными типами ракетных систем.

Баллистические ракеты

Ракета Булова

"Тополь-М" (РС-12М2) — скорость до 7 км/с, дальность 11 000 км;

"Ярс" (РС-24) — скорость до 7 км/с, дальность 12 000 км;

"Булава" (РСМ-56) – скорость до 7 км/с, дальность 8 300 км;

"Сармат" (РС-28) — скорость до 7 км/с, дальность 18 000 км;

"Искандер-М" (9К723) — скорость до 2,1 км/с, дальность 500 км.

Крылатые ракеты

Х-101/Х-102 – скорость 250-300 м/с, дальность 5 500 км;

Х-55/Х-555 – скорость 250 м/с, дальность 3 000 км;

"Калибр" (3М-54) – скорость до 980 м/с, дальность 2 500 км;

Х-22 "Буря" — скорость до 1 200 м/с (мах 3,5), дальность 600 км;

П-800 "Оникс" — скорость до 850 м/с (мах 2,5), дальность 600 км.

Гиперзвуковые ракеты

"Кинжал" (Х-47М2) — скорость до Мах 10 (12 350 км/ч), дальность 1 500-2 000 км;

"Циркон" (3М22) – скорость до Мах 9, дальность 1 000 км.

Зенитные ракеты

Комплекс С-400

С-300 (различные модификации) – скорость около 2 км/с, дальность 200 км;

С-400 "Триумф" — скорость до 2 км/с, дальность 400 км;

С-500 "Прометей" – скорость до 2,5 км/с, дальность 600 км;

"Панцирь-С1" — скорость до 1,3 км/с, дальность 20 км.

Тактические ракеты

"Точка-У" — скорость до 1,2 км/с, дальность 120 км;

РСЗО "Град" — скорость 690 м/с, дальность 40 км;

РСЗО "Ураган" — скорость 900 м/с, дальность 70 км;

РСЗО "Смерч" — скорость 850 м/с, дальность 120 км.

Выводы

Подытоживая, можно заключить — приведенные FT цифры выглядят устрашающе, однако тщательный анализ доказывает, что воспринимать их нужно спокойно. Западная пресса нередко представляет информацию, которая может вызвать тревогу, но когда речь идет о таких чувствительных данных, как военный потенциал, следует перекрестно проверять информацию из нескольких надежных источников, например из официальных государственных структур.

Ранее "Телеграф" писал, какие ракеты КНДР передала России и сколько готовы к ударам по Украине. Это баллистические ракеты и боеприпасы большого калибра.