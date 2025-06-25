У Росії зараз величезний запас ракет, пише FT: що не так з цифрами західних ЗМІ

Насправді все не так

Провідне британське видання Financial Times нещодавно опублікувало матеріал про величезний арсенал російських ракет. У публікації журналісти стверджують, що Росія накопичила близько 13 тисяч ракет різної дальності та може виробляти до 200 штук щомісяця.

Однак, по-перше, слід зазначити, що Financial Times каже про ракети різної дальності, а це фактично не тільки "Іскандери" чи "Кинджали", а й, наприклад, ракети дальністю 40 км. По-друге, якщо проаналізувати наведені дані, то можна припустити, що цифри різної дальності, які публікує Financial Times, взяті з американського Інституту вивчення війни (ISW). Проте видання не уточнює, які саме це ракети. Втім, за даними ISW, станом на середину травня 2025 року РФ накопичила понад 13 тисяч ракет, включаючи майже 600 балістичних ракет "Іскандер-М", понад 100 гіперзвукових "Кинджалів", майже 300 крилатих ракет Х-101, понад 400 "Калібрів" та близько 11 тис. ракет ППО С-300/400. Тому говорити, що така колосальна цифра ракет є в РФ, не зовсім коректно.

Чи достовірні дані Інституту вивчення війни

ISW не отримує жодних класифікованих матеріалів з будь-яких джерел, використовує лише публічно доступну інформацію та спирається на російські, українські та західні ЗМІ, соціальні мережі, а також комерційно доступні супутникові знімки та інші геопросторові дані.

ISW є американським аналітичним центром, заснованим у 2007 році в Вашингтоні. Організацію очолює Кімберлі Каган, дружина відомого неоконсерватора Фредеріка Кагана. За даними Вікіпедії, ISW отримує фінансування від різних джерел, включаючи оборонних підрядників та приватних донорів. Такі зв'язки можуть створювати конфлікт інтересів.

Крім того, Інститут часто спирається на відкриті джерела та соціальні мережі, коли не має доступу до класифікованих розвідувальних даних. Це може призводити до неточних оцінок військового потенціалу противника.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України дає дещо інші цифри. За оцінками ГУР, Росія може виробляти приблизно 150-200 ракет на місяць. Станом на 15 червня 2025 року Росія має понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали". Про це повідомило ГУР на запит видання РБК.

Варто зазначити, що до загальної кількості 13 тисяч ракет, ймовірно, включені також ракети малої дальності (наприклад, з радіусом дії близько 40 км), які становлять загрозу переважно на лінії фронту і не є стратегічними балістичними ракетами типу "Іскандер" чи гіперзвуковими "Кинджалами". Така класифікація може створювати хибне уявлення про реальні можливості російського далекобійного ракетного арсеналу, який може використовуватись в Україні.

Які ракети є в Росії

Росія має у своєму розпорядженні різні типи ракетних систем.

Балістичні ракети

Ракета Булава

"Тополь-М" (РС-12М2) — швидкість до 7 км/с, дальність 11 000 км;

"Ярс" (РС-24) — швидкість до 7 км/с, дальність 12 000 км;

"Булава" (РСМ-56) — швидкість до 7 км/с, дальність 8 300 км;

"Сармат" (РС-28) — швидкість до 7 км/с, дальність 18 000 км;

"Іскандер-М" (9К723) — швидкість до 2,1 км/с, дальність 500 км.

Крилаті ракети

Х-101/Х-102 — швидкість 250-300 м/с, дальність 5 500 км;

Х-55/Х-555 — швидкість 250 м/с, дальність 3 000 км;

"Калібр" (3М-54) -швидкість до 980 м/с, дальність 2 500 км;

Х-22 "Буря" — швидкість до 1 200 м/с (Мах 3,5), дальність 600 км;

П-800 "Онікс" — швидкість до 850 м/с (Мах 2,5), дальність 600 км.

Гіперзвукові ракети

"Кинджал" (Х-47М2) — швидкість до Мах 10 (12 350 км/год), дальність 1 500-2 000 км;

"Циркон" (3М22) — швидкість до Мах 9, дальність 1 000 км.

Зенітні ракети

Комплекс С-400

С-300 (різні модифікації) — швидкість близько 2 км/с, дальність 200 км;

С-400 "Тріумф" — швидкість до 2 км/с, дальність 400 км;

С-500 "Прометей"- швидкість до 2,5 км/с, дальність 600 км;

"Панцир-С1" — швидкість до 1,3 км/с, дальність 20 км.

Тактичні ракети

"Точка-У" — швидкість до 1,2 км/с, дальність 120 км;

РСЗВ "Град" — швидкість 690 м/с, дальність 40 км;

РСЗВ "Ураган" — швидкість 900 м/с, дальність 70 км;

РСЗВ "Смерч" — швидкість 850 м/с, дальність 120 км.

Висновки

Підсумовуючи, можна зробити висновок — наведені FT цифри виглядають страхітливо, однак прискіпливий аналіз доводить, що сприймати їх треба спокійно. Західна преса нерідко подає інформацію, що може викликати тривогу, але коли мова йде про такі чутливі дані, як військовий потенціал, варто перехресно перевіряти інформацію з кількох надійних джерел, наприклад, з офіційних державних структур.

Раніше "Телеграф" писав, які ракети КНДР передала Росії і скільки з них готові до ударів по Україні. Це балістичні ракети та боєприпаси великого калібру.