Макрон и Путин созвонились впервые за три года: говорили об Украине

В Кремле воспользовались моментом, чтобы вновь начать обвинять Запад

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин впервые с мая 2022 года провели телефонный разговор. В нем они затронули темы Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщают российские СМИ, в разговоре Путин опять рассказывал о том, как Запад виноват в том, что Россия напала на Украину. Кроме того он вступился за Иран и заявил, что тот имеет право на развитие программы мирного атома.

Отмечается, что кремлевский диктатор обвинил Запад в том, что тот "много лет создавал на Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия". Что касается завершения войны, то тут вновь повторил свои старые заявления о том, что урегулирование "должно быть комплексным, устранять первопричины, опираться на реалии на земле".

Кроме того, Путин и Макрон поговорили о том, что мир должен уважать право Ирана на развитие атомной отрасли в мирных целях, но должен выполнять обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и сотрудничать с профильным агентством ООН (МАГАТЭ).

В пресс-службе французского президента сообщили, что Макрон призывал Путина согласиться на прекращение огня "как можно скорее", а также выразил надежду на продолжение двусторонних контактов.

Как известно, предыдущий телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 3 мая 2022 года. То есть с момента последнего их разговора прошло более трех лет.

Напомним, политолог Вадим Денисенко ранее говорил, что Путин не готов к завершению боевых действий. По его словам, у России пока еще есть уверенность в том, что их "летнее наступление" принесет результаты.