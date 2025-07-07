"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію

Трамп не вважає Маска та його політичні амбіції загрозою для себе та Республіканської партії

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував заяву свого колишнього прихильника, мільярдера Ілона Маска про створення нової політичної партії. Трамп висміяв Маска, зазначивши, що в США ця ідея ніколи не спрацьовувала.

Про це повідомляє CNN із посиланням на брифінг Трампа для преси на борту Air Force One. Трамп припустив, що Маску варто дати "побавитися з цією ідеєю", але не більше – оскільки третьої партії в США у "великій політиці" ніколи не бувало. Також він додав, що Маск повністю "злетів з котушок" та перетворився на "катастрофу".

"Він навіть хоче створити третю політичну партію, попри те, що такі партії ніколи не досягали успіху в США – система, здається, не призначена для них. Єдина річ, для якої треті партії придатні, – це створення повного і тотального хаосу. Думаю, що створювати третю партію – це смішно та безглуздо. Ми маємо величезний успіх з Республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії лише додає плутанини", – додав він.

До цього міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи заяви Маска, завуальовано пригрозив мільярдеру, повідомило Reuters. Бессент натякнув, що Маску краще займатися керуванням своїми компаніями, а не лізти у політику, в іншому випадку на нього знайдуть управу у вигляді рад директорів компаній SpaceX та Tesla. На думку Бессента, навряд чи акціонерам сподобаються політичні амбіції Маска.

"Я гадаю, що цим радам директорів не сподобалося це оголошення, і вони заохочуватимуть його зосередитися на своїй діловій діяльності, а не на політичній", – припустив міністр.

Зазначимо, що в США двопартійна система вкорінилася фактично із завершенням Громадянської війни у 1865 році, хоча Демократична та Республіканська партія й до цього забирали собі все більше влади. В США зараз існує трохи понад 40 політичних партій, але більшість з них маловідома навіть у самих Штатах. Єдиними партіями, які здатні вважатися претендентами на "третю силу", є Лібертаріанська партія, Конституційна партія та "Партія зелених", члени яких іноді проходять у Конгрес та місцеві органи влади.

В історії США було кілька спроб ввести у виборчі перегони третю партію. На початку XX століття виникла Прогресивна партія, але її доволі швидко розгромили республіканці, поглинувши залишки політсили. Також в першій чверті століття "третьою силою" могли стати соціалісти, але у 1920-х роках на тлі виникнення СРСР американська Соціалістична партія спочатку розкололася, а потім взагалі зникла з політичного обрію.

Нагадаємо, що 6 липня Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії під назвою "Американська партія". Мільярдер пояснив це рішення можливим банкрутством країни через марнотратство і хабарництво. Цікаво, що в Україні на цю новину відреагували хвилею мемів – хоча Маск не користується серед українців великою симпатією, скоріше навпаки.