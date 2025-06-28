"Будем реагировать": Сибига анонсировал большие проблемы для покупателей российской нефти

Сибига назвал недопустимой ситуацию, когда российские нефть, нефтепродукты, газ и другие энергоносители продолжают попадать на рынки Европы

Украина начнет инициировать санкции против стран, покупающих российскую нефть. Киев не устраивает ситуация, когда российский режим спокойно зарабатывает деньги на финансирование войны против украинцев, поэтому Украина станет реагировать соответственно и заставит усилить санкционное давление своих партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против России. Он отметил, что Украина отслеживает товарооборот между Россией и рядом стран, включая страны Центральной Азии.

"И мы видим, что это та продукция, которая имеет двойное назначение, и используется Россией при изготовлении военной продукции. Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по отношению к странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российскую нефть. При этом используется теневой флот, поэтому в ближайшее время мы будем инициировать соответствующие санкционные шаги в отношении тех стран, которые больше всего покупают российскую нефть", – анонсировал он.

Кроме того, Сибига назвал недопустимой ситуацию, когда российские нефть, нефтепродукты, газ и другие энергоносители по-прежнему попадают на рынки Европы. Энергоресурсы обеспечивают до 50% поступлений в российский бюджет, это в прямом смысле "бензоколонка с ракетами". Только за апрель Россия заработала на продаже энергоресурсов 13 миллиардов долларов, в то время как один день войны обходится россиянам в 0,5 – 1 миллиард долларов.

Большие деньги, получаемые Россией за энергоресурсы, позволяют россиянам покупать критически важные компоненты, сырье, оборудование и программное обеспечение для поддержки войны. Кремль пока способен позволить себе переплачивать за эти товары. Россию нужно отрезать от этих каналов снабжения.

"В результате анализа остатков российских ракет и дронов мы постоянно обнаруживаем иностранные компоненты, изготовленные по меньшей мере в 19 странах мира. Поэтому очень важно, чтобы все наши союзники задействовали весь свой санкционный потенциал и инструментарий, чтобы остановить дальнейшую милитаризацию российской экономики", — резюмировал министр.

Между тем, Европейский Союз не смог принять новый, уже 18-й пакет санкций против России. Преградой стала позиция Словакии, заблокировавшая санкционный пакет, из-за чего было констатировано отсутствие консенсуса.

Отметим, чуть больше месяца назад, 20 мая, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина ЕС одобрил 17 пакет санкций против России. Пакет был направлен против теневого флота страны-агрессора, ограничения ввели против более 200 судов. Впервые за время введения санкций против РФ в список попали суда, самолеты, недвижимость и цифровые сервисы. Однако эксперты решили, что новый пакет санкций недостаточен.