Кандидат технических наук, эксперт в сфере энергетики Максим Билявский объяснил, что случится, если Иран пойдет на блокирование Персидского залива

Медиа пишут, что иранский парламент проголосовал за закрытие Ормузского пролива, но окончательное решение не принято. Сначала субъективные расчеты.

В общем, через Ормузский пролив ежедневно транспортировалось около 21 миллиона баррелей нефти или 17,5% от суточного потребления нефти.

Если пролив будет заблокирован, на глобальный рынок сможет поставляться только часть нефти из этого региона за счет трубопроводной системы Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Впрочем, пропускная способность этих нефтепроводов ограничена в 7 млн. баррелей в день.

Поэтому чистый дефицит нефти, при текущем уровне добычи и полной блокировки Ормузского пролива, составит 14 млн. баррелей в день или 11,7% от потребности.

На сколько могут вырасти котировки?

Эластичность спроса на нефть низкая, поскольку это товар с ограниченными заменителями. Краткосрочная упругость спроса на нефть оценивается приблизительно в -0,1. Это означает, что уменьшение предложения на 1% приводит к росту цен на 10%. Таким образом цены на нефть могут вырасти на 140%.

Предположим, что котировки нефти к моменту закрытия Ормузского пролива составят $77 за баррель. Тогда новая цена после роста на 140% будет $184,8 за баррель. Это без учета влияния паники и спекуляций.

Если будут применены нефтяные резервы и все другие страны-производители нефти максимально увеличат отгрузку, котировки, несмотря на блокировку Ормузского пролива, могут быть менее $150 за баррель.

Кто почувствует дефицит?

Приблизительно 84% трафика через Ормузский пролив, это поставки нефти в Азию, в частности в Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Поэтому в зоне наибольшего риска Китай.

При этом, 6% или 1 млн. баррелей в сутки из Персидского залива транспортируется на европейский рынок. Приблизительно столько же нефти транспортируется на рынки Южной Америки. Непосредственно на рынок США поставляется вдвое меньше, или 3% трафика.

Что будет в Китае?

Китай имеет стратегические нефтяные резервы, которые можно в среднем оценить в 600 миллионов баррелей, что может покрыть дефицит в 80 дней в зависимости от потребления. Однако это лишь временное решение, дальше будет наблюдаться дефицит, ведь ни Казахстан, ни государство — агрессор неспособны покрыть дефицит из-за ограничений по пропускной способности инфраструктуры. К тому же не всем китайским потребителям подходит по качеству именно Urals.

В заключение. Ормузский пролив классифицируется как международный пролив, используемый для международного судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). По статье 37 UNCLOS такие протоки подпадают под режим транзитного прохода, который позволяет судам и воздушным судам проходить беспрепятственно, если они делают это быстро и непрерывно. Статья 44 UNCLOS четко запрещает государствам, граничащим с проливами, препятствовать транзитному проходу и запрещает его приостановку. Стоим и сохраняем спокойствие.

Источник: пост Билявского в Facebook.