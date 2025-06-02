Российская нефть стремительно дешевеет из-за аппетитов одной из стран — Bloomberg

Такие шаги могут испортить отношения с Путиным

Цель Саудовской Аравии была поддерживать высокие цены на нефть, но теперь она их беспощадно снижает. И от этого ощутимо страдает Россия, чье сырье уже на 40% дешевле, чем закладывали россияне в бюджете.

Но на достигнутом королевство не собирается останавливаться. При этом у страны есть своя мотивация в ценообразовании на нефть, о которой рассказывает Bloomberg.

Саудовская Аравия, крупнейшая нефтедобывающая страна ОПЕК, перестала договариваться с партнерами и перешла к ультиматумам и уже в третий раз за два месяца обеспечила значительное увеличение квот на добычу. В апреле члены ОПЕК согласились увеличить среднесуточную добычу на 411 000 баррелей — втрое больше запланированной суммы.

По оценкам аналитики Эр-Рияд мог преследовать цель успокоить президента США Дональда Трампа, который призвал ОПЕК+ снизить расходы на топливо и ездил по странам Персидского залива в прошлом месяце. Другие считают, что королевство потеряло терпение из-за перепроизводства Казахстаном и Ираком, и намеревались дисциплинировать их из-за "контролируемого потоотделения" более низких цен.

Не исключено, что таким путем Саудовская Аравия стремится вернуть себе часть мирового рынка, поэтому наращивает ставки. Но большие объемы сырья на рынке влекут за собой снижение его цены.

К примеру, из-за изменения стратегии в апреле фьючерсы на нефть упали до четырехлетнего минимума, опустившись ниже $60 за баррель. Россия страдает от таких решений и возмущена, но сделать ничего не может.

На фоне таких обострений возникает вопрос о будущем альянсе и сложной сети отношений между наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и российским лидером Владимиром Путиным, а также президентом США Дональдом Трампом.

Коалиция планирует встретиться 6 июля, чтобы обсудить увеличение предложения на август, тогда разногласия между Москвой и Эр-Риядом вернутся в игру.

Что такое ОПЕК

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, экономика которых зависит от доходов по экспорту нефти.

По состоянию на июнь 2025 года в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входят 12 государств:

Алжир Конго Экваториальная Гвинея Габон Иран Ирак Кувейт Ливия Нигерия Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Венесуэла

Ангола вышла из ОПЕК 1 января 2024 года из-за разногласий по квотам на добычу нефти.

ОПЕК+ — это договоренность, охватывающая не только страны-члены картеля, но и ряд других: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзию, Оман, Южный Судан, Россию и Судан.

Напомним, "Телеграф" поинтересовался у экспертов, какими могут быть потери для российского бюджета в случае снижения ценового потолка на нефть до 45-50 долларов за баррель.