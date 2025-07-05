Очередной "удар в спину" Кремлю? Страны ОПЕК могут обвалить цену на нефть, пишут СМИ

Риск глобального перенасыщения рынка нефти мало интересует организацию, к тому же увеличение добычи поддерживает Трамп.

Россия может получить очень неприятный сюрприз от стран ОПЕК+ – объединения государств, осуществляющих добычу и продажу нефти. ОПЕК+ хочет в августе увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день. Это может сильно обрушить цены на рынок и масштабно ударить по нефтегазовым доходам РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные заявления делегатов встречи организации, которая пройдет 5 июля в виртуальном формате. ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии за последние три месяца увеличила добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки – и планирует еще большие объемы добычи в августе.

Члены ОПЕК+ хотят таким образом вернуть долю своего рынка у конкурентов. Риск глобального перенасыщения рынка нефти мало интересует организацию, к тому же увеличение добычи поддерживает президент США Дональд Трамп. Для него это инструмент, который позволит получить приверженность потребителей в Соединенных Штатах, поскольку затраты на энергоносители снизятся.

Планировалось, что к сентябрю 2025 года на рынок будет возвращено дополнительно 2,2 млн баррелей в день после сокращения добычи. Но цель будет достигнута значительно раньше, в августе. На фоне таких новостей нефть марки Brent упала на 13% до 68 долларов за баррель. Цены на российскую нефть Urals, которая и без этого торгуется со значительным дисконтом, рискуют упасть еще ниже, чем сейчас.

"Поскольку ОПЕК+ перешла от стратегии защиты цены к сохранению рыночной доли, содержание номинального добровольного сокращения добычи теряет смысл. Возможно, целесообразнее завершить процесс быстрее и двигаться дальше", — объяснил изданию логику ОПЕК+ эксперт, руководитель аналитического подразделения компании Onyx Capital Group Гарри Чилингиран.

При этом действия организации могут вызвать перенасыщение рынка, поскольку мировые запасы нефти в последние месяцы уже растут на миллион баррелей ежедневно. В то же время, спрос со стороны основных покупателей, прежде всего Китая, снижается, а производство нефти только растет. Таким образом, в конце 2025 года на нефтяном рынке возможен значительный профицит: цены на Brent могут рухнуть ниже 60 долларов США за баррель еще до начала четвертого квартала.

Что такое ОПЕК+

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, экономика которых зависит от доходов по экспорту нефти. Также у картеля есть договоренность с рядом государств, которые также добывают и продают нефть – собственно, это все и называется ОПЕК+.

По состоянию на июнь 2025 года в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входят 12 государств:

Алжир Конго Экваториальная Гвинея Габон Иран Ирак Кувейт Ливия Нигерия Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Венесуэла Страны, не являющиеся членами картеля, но имеющие договоренность с ним: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Южный Судан, Россия и Судан.

Тем временем Россию ждет еще несколько болезненных ударов. Украина начнет инициировать санкции против стран, покупающих российскую нефть. Киев не устраивает ситуация, когда российский режим спокойно зарабатывает деньги на финансирование войны против украинцев, поэтому Украина станет реагировать соответственно и заставит усилить санкционное давление своих партнеров. При этом российский бюджет предусматривал получение доходов от нефти в 2025 году по цене 69,7 доллара за баррель. Фактически российская нефть уже сейчас стоит 52-55 долларов за баррель.