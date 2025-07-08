Лежит в стеклянном гробу, но самого тела почти никто не видел: где похоронен основатель КНДР Ким Ир Сен

После смерти Ким Ир Сена был объявлен десятидневный траур

Без Ким Ир Сена государства Северной Кореи, пожалуй, не было бы. Его имя до сих пор появляется на стелах диктаторского государства, звучит в речах, ведь именно он основатель КНДР. А также он, кстати, дедушка Ким Чен Ина. В Корее он культовое лицо, а для мира — символ диктатуры.

После смерти его назвали "Вечным президентом", а власть перенял его сын — Ким Чен Ир, а позже — внук Ким Чен Ин. "Телеграф" по случаю 31-й годовщины со дня смерти Ким Ир Сена решил выяснить, как выглядит его могила.

Причина смерти Ким Ир Сена

За день до смерти, 7 июля, Ким Ир Сен потерял сознание в собственной резиденции в Хянсане в результате внезапного сердечного приступа. После этого его сын Ким Чен Ир приказал, чтобы к отцу прилетели лучшие врачи из Пхеньяна. Медики прибыли через несколько часов, но диктатор скончался в 2:00 ночи 8 июля 1994 года.

Ким Ир Сен слева. Фото: Getty Images

О смерти Ким Ир Сена было объявлено в новостях за 24 часа, то есть 9 июля. При объявлении придерживались традиционного конфуцианского траура. Ким Чен Ир после смерти отца объявил десятидневный траур. Также был общенациональный траур.

Ким Ир Сен в старости

Похороны Ким Ир Сена и где он покоится

На похоронах присутствовали сотни тысяч человек из Северной Кореи. Тело диктатора похоронено в общественном мавзолее, находящемся в Мемориальном дворце Кумсусан. Тело законсервировано и забальзамировано, лежит в стеклянном гробу.

Кимсусанский мемориальный дворец в Пхеньяне, где покоится Ким Ир Сен

Председатель Ким Ир Сена лежит на подушке, а тело накрыто флагом Трудовой партии Кореи. Похороны транслировали на почти всех местных каналах. Возле основателя КНДР покоится его сын — Ким Чен Ир. Именно фотографий его тела в сети много, а тела Ким Ир Сена — нет.

Тело Ким Чен Ира в мавзолее

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сестре Ким Чен Ина. Она сравнивала Украину с "невоспитанными собаками".