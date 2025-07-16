Удар Ізраїля по Генштабу Сирії потрапив у прямий ефір: відео вірусяться мережею

Тим часом сирійські джерела заявляють про ізраїльську атаку на Президентський палац у столиці

16 липня ізраїльські сили завдали потужного авіаудару по будівлі Генерального штабу сирійської армії в центрі Дамаска. Момент атаки потрапив у кадр прямого ефіру сирійського телебачення, де саме тривало новинне включення.

Про це повідомляє "Clash Report". На оприлюднених кадрах видно потужний вибух та подальше загоряння.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її удари спрямовані на сирійські урядові сили, які, за словами установи, беруть участь у насильстві проти друзів — меншини, яку єврейська держава зобов'язалася захищати.

Тим часом сирійські джерела заявляють про ізраїльську атаку на Президентський палац у столиці.

Разом із тим, з'явилася інформація, що друзи підняли ізраїльські прапори посеред Сувайди.

Що передувало бойовим діям

Причиною ізраїльських дій стали події в місті Ес-Сувейда на півдні Сирії, де з 13 липня тривають збройні сутички між друзами й бедуїнськими угрупованнями.

У відповідь на це 15 липня в місто були введені урядові війська. За інформацією сирійського МВС, тоді загинули понад 30 людей, ще близько сотні — зазнали поранень.

Після прибуття сирійської армії ситуація різко загострилася. Згідно з даними Сирійської обсерваторії з прав людини, кількість загиблих у регіоні сягнула вже 248 осіб. Шейх Хікмат аль-Хаджрі, один із лідерів друзів, публічно звинуватив уряд у зриві домовленого перемир'я та здійсненні авіаударів по житлових кварталах Сувейди. Водночас сирійська армія наполягає, що її дії — це виключно "відповідь на збройні провокації".

15 липня Ізраїль також здійснив низку атак на позиції сирійських військових поблизу Ес-Сувейди. У заяві ізраїльської армії зазначається, що ці дії мають на меті запобігти переслідуванням друзів — з огляду на "братній зв'язок з друзькою громадою, яка проживає в Ізраїлі".

Окрім цього, 16 липня зафіксовано напруження на кордоні Сирії та окупованих Ізраїлем Голанських висот. За повідомленнями, десятки друзів намагалися прорватися на територію Ізраїлю, тоді як інші, навпаки, прямували в бік Сирії на знак протесту проти дій сирійського режиму. За даними The Times of Israel, ізраїльські військові застосували сльозогінний газ, щоб стримати протестувальників і не допустити перетину кордону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ізраїль готується до можливої війни з Іраном у разі відновлення Тегераном ядерної програми, сподіваючись на підтримку США, незважаючи на заяви Дональда Трампа про мир на Близькому Сході.