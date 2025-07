Удар Ізраїля по Генштабу Сирії потрапив у прямий ефір: відео вірусяться мережею

16 липня ізраїльські сили завдали потужного авіаудару по будівлі Генерального штабу сирійської армії в центрі Дамаска. Момент атаки потрапив у кадр прямого ефіру сирійського телебачення, де саме тривало новинне включення.

Про це повідомляє "Clash Report". На оприлюднених кадрах видно потужний вибух та подальше загоряння.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz