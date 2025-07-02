Конфликт с Азербайджаном ударит по ключевой фигуре в Кремле: назван плюс для Украины

Происходящее между двумя государствами является этапом распада империи

Обострение в отношениях между Россией и Азербайджаном может иметь положительный момент для Украины. Его назвал журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко.

На своей Facebook-странице он произвел разбор причин конфликта. По мнению Денисенко, основная из них — нежелание Кремля признавать новые геополитические реалии и согласиться с тем, что они потеряли (по меньшей мере, на данный момент) влияние в Азербайджане. Это, уверен он, часть процесса распада империи.

Катализаторами выступили четыре фактора:

война в Украине, в которой РФ не может добиться успеха;

нравственное поражение России в Иране и Сирии, где она больше не защищает своих сателлитов;

карабахская война, в которой Москва, по мнению Баку и Анкары, продемонстрировала слабость, фактически оставив Армению без поддержки;

отказ Кремля извиниться перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за сбитый самолет.

Сложно сказать, как долго продлится острая фаза конфликта, отмечает журналист. По его мнению, он вместе с тем, что происходит в Украине и Армении, является вторым этапом развала империи (первый 1991 год). Денисенко отмечает, что речь идет именно о развале империи, а не России.

Позитивный момент для Украины

В происходящем, пишет Денисенко, есть важный для Украины момент. Он касается первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, являющегося куратором оккупированных Россией территорий Украины.

"И напоследок, отдельно хочу обратить ваше внимание на один малозаметный в этой всей истории момент: за внутреннюю политику (за азербайджанские погромы) и за политическое продвижение РФ в постсоветском пространстве отвечает один из наших самых умных врагов — первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. В случае провала в Армении, Азербайджане и особенно в Молдове его акции могут пойти вниз. Это был бы один из самых лучших сценариев для нас", — пишет Денисенко.

Что известно о Сергее Кириенко

С 2016 года Киренко был назначен первым замглавы администрации президента РФ Владимира Путина. По данным СБУ, Кириенко много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение.

Сергей Кириенко

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Путин назначил Кириенко "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он координирует деятельность оккупационных администраций врага, в частности "кадровые" вопросы. В августе прошлого года СБУ заочно сообщила ему о подозрении за содействие войне против Украины.

С мая 2022 года Кириенко курирует все сферы принудительной интеграции оккупированных территорий Украины в "законодательное поле" России. Он непосредственно участвовал в организации незаконных референдумов и отвечал за итоги "голосования".

Как рассказывал "Телеграф", бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил настоящие причины, почему Азербайджан начал скандал с Россией. По его мнению, это история не о слабости РФ, а о том, что Азербайджан почувствовал вкус к проведению своей последовательной политики.