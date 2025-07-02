"Второй фронт" для Путина: почему война с Азербайджаном может стать для России роковой

Чем действительно может ответить Азербайджан на угрозы недобитков российской армии

Скандал между Москвой и Баку из-за событий в Екатеринбурге обострил отношения стран почти до критического предела. Азербайджан уже задержал агентов ФСБ, закрыл российские медиа и отменил все культурные мероприятия из РФ.

Российская пропаганда традиционно отреагировала на кризис открытыми угрозами. На российских телеканалах раздаются заявления о "Баку за 3 дня" и что "как только РФ поднимет бровь, Азербайджан будет уничтожен". Пророссийские медиа также распространяют информацию о якобы закрытии русских школ в Азербайджане для укрепления позиций азербайджанского языка.

Ситуация накалилась до того, что пропагандисты РФ угрожают пойти войной на Азербайджан. "Телеграф" проанализировал военные мощности Азербайджана и России, которые они могут использовать в случае теоретического конфликта с привлечением военных сил.

Военная мощь Азербайджана после победы в Карабахе

Азербайджан занимает 60 место из 145 стран в рейтинге Global Firepower 2025. Общая численность вооруженных сил составляет 56 840 военнослужащих в сухопутных войсках, 7 900 в воздушных и противовоздушных силах и 2 200 в военно-морских силах.

Дополнительно в стране 19 500 военнослужащих в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и внутренних войсках. Всего в Азербайджане 65 тысяч солдат, 300 тысяч резервистов и 15 тысяч военнослужащих в военизированных формированиях.

Баку доказал свою боеспособность в 2020 году, когда через 44 дня вернул контроль над Нагорным Карабахом. Азербайджанская армия использовала современные турецкие и израильские беспилотники, уничтожившие армянскую технику советского образца. В сентябре 2023 года за сутки азербайджанские силы взяли под контроль остальные спорные территории.

По данным аналитиков, в распоряжении Азербайджана есть 665 боевых танков, 106 самолетов и 35 вертолетов. Страна активно модернизирует армию, закупая современное вооружение у Турции, Израиля и других стран.

Что осталось в армии РФ после начала вторжения в Украину

Война с Украиной сильно истощила русскую армию. По официальным украинским данным, по состоянию на 1 июля 2025 года Россия потеряла 10 985 танков, 22 931 боевых бронированных машин и 29 794 артиллерийские системы.

Потери армии РФ по состоянию на 2 июля

Только в период с 24 февраля 2022 по 25 января 2024 российские сухопутные войска потеряли в Украине примерно 2600 основных боевых танков и 4900 боевых бронированных машин (ББМ),

Россия возвращает на фронт устаревшие танки Т-62 из-за нехватки современной техники. Москва все чаще жертвует качеством ради количества, чтобы поддержать военные усилия.

У Азербайджана есть современные системы противовоздушной обороны. Страна закупила у Израиля комплексы Iron Dome и другие системы ПВО. У Баку также есть турецкие системы Korkut и советские С-300.

Российская авиация сосредоточена на украинском фронте. По украинским данным, Россия уже потеряла 420 самолетов и 340 вертолетов в войне с Украиной. Перевод авиации с украинского фронта ослабит российские позиции против ВСУ.

Географический фактор и логистика

Азербайджан имеет выгодное географическое расположение. Страна граничит с Ираном, поддерживающим с Россией сложные отношения. Турция, член НАТО, является стратегическим партнером Баку. Грузия контролирует важные транспортные пути между Россией и Закавказьем.

Где расположен Азербайджан

Российские силы на Южном Кавказе ограничены. На военной базе в Гюмри (Армения) РФ имеет около 3 000 военнослужащих.

Главный российский военный контингент дислоцируется в тысячи километров от Азербайджана. Перевод значительных сил через Каспийское море или территорию Грузии – это серьезные препятствия для РФ.

Почему Турция — это очень важно

Турция является ключевым партнером Азербайджана. Анкара снабжала Баку современными беспилотниками Bayraktar TB2 и другим вооружением, инструкторы готовили азербайджанских офицеров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не раз заявлял о готовности поддержать Азербайджан, а в 2020 году Анкара помогла Баку в конфликте с Арменией. Напомним, Турция имеет вторую по мощи армию в НАТО после США (более 335 тысяч военных)

Кроме того, Иран также может вмешаться в конфликт на стороне РФ. Тегеран исторически имеет сложные отношения с Баку из-за азербайджанского меньшинства в Иране.

Экономические последствия для России

Азербайджан контролирует важные транспортные коридоры. Проект "Север-Юг" обеспечивает России доступ к Персидскому заливу через азербайджанскую территорию. Он предусматривает использование морского, железнодорожного и автомобильного транспорта для создания альтернативного маршрута, который обходит Суэцкий канал. Конфликт с Баку заблокирует эти маршруты.

Проект "Север-Юг"

Азербайджан является крупным поставщиком энергоресурсов. Страна экспортирует природный газ в Европу через Южный газовый коридор. Баку также имеет крупные нефтяные месторождения в Каспийском море.

Южный газовый коридор

Утрата Азербайджана как партнера лишит Россию альтернативных торговых путей в условиях западных санкций. Москва потеряет возможность транзита товаров в Среднюю Азию и Ближний Восток.

Как началась проблема

Конфликт начался с массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. Российские силовики провели операцию под предлогом расследования убийства в 2001 году. Погибли двое братьев Сафаровых, якобы подозреваемых по делу.

Азербайджанская сторона обвинила российских полицейских в пытках и умышленных убийствах, а МИД Азербайджана официально осудил действия российских правоохранителей. Баку также обвинил Москву в затягивании передачи тел погибшим.

После скандала Россия таки передала тела погибших Баку

Азербайджанское государственное телевидение обратилось к главе России с риторическим вопросом: "Что произошло, Путин? Вас так волнует, что Азербайджан стал сильным государством, впервые за 200 лет вернул свои земли, восстановил суверенитет?"

В ответ на пытки и убийства Азербайджан задержал двух агентов ФСБ и закрыл российские медиа "Sputnik" и Russia Today. Кроме того, парламентская делегация республики упразднила визит в Россию. Минкультуры Азербайджана прекратило все совместные культурные мероприятия с русскими учреждениями.

Напряженность нарастала с 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины. Тогда Азербайджан стал дистанцироваться от российской политики и отказался поддерживать оккупацию украинских территорий. Критической точкой стал сбитый в декабре 2024 года азербайджанский самолет, который, по версии Баку, уничтожил российский ПВО.

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