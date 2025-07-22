Не вставал с трона, но все равно задал жару: каким был последний концерт Оззи Осборна

На последний концерт легенды приехало около 40 тысяч человек

Во вторник, 22 июля, не стало легенды хэви-метала Оззи Осборна. Музыкант страдал от болезни Паркинсона и испытывал трудности из-за старых травм, однако даже это не помешало ему отыграть прощальный концерт в начале месяца.

Концерт Back To The Beginning ("Назад к началу") прошел на стадионе Villa Park в Бирмингеме, родном городе Осборна. В тот день, 5 июля, туда приехало около 40 тысяч фанатов.

Несмотря на почетный возраст и потерю возможности ходить, музыкант ни разу не показал усталости и сначала спел сольно, а затем представил оригинальный состав группы, в которой начал карьеру, Black Sabbath. Теренс "Гизер" Батлер, Тони Айомми и Билл Уорд вместе с Осборном вышли на сцену впервые за 20 лет.

О статусе исполнителя может сказать и то, что на разогреве выступали другие группы, которые можно назвать культовыми — Slayer, Halestorm, Metallica и Guns 'n' Roses.

"Без Black Sabbath не было бы Metallica", — сказал тогда фронтмен группы Джеймс Хэтфилд.

На концерте также засветился голливудский актер Джейсон Момоа, который перед выступлением Оззи ушел прямо со сцены к зрителям, чтобы устроить "сёркл-пит" — своеобразный хоровод перед сценой.

Организатором шоу была жена Осборна Шэрон. Она планировала эту идею с 2023 года, когда состояние ее мужа ухудшилось и он отменил все концерты. Прибыль от шоу разделили между благотворительной организацией Cure Parkinson's, детской больницей Бирмингема и детским хосписом Acorn's.

Как известно, в 2003 году музыкант упал с квадроцикла, после чего ему вставили металлические позвонки. В 2019 году случился сдвиг металлических частей, после чего его состояние ухудшилось. В том же году у него был диагностирован Паркинсон, а спустя год врачи нашли еще и эмфизему лёгких, появившуюся из-за курения. В феврале 2025 года жена Осборна говорила, что он больше не в состоянии ходить, а передвигаться может лишь в инвалидной коляске.

Стоит отметить, что Осборн после начала российского вторжения четко поддержал Украину и даже предлагал беженцам пожить у него. Кроме того, он выпустил лимитированную серию пластинок в желто-синем цвете, а деньги с их продажи направил на помощь в эвакуации украинских детей из зоны боевых действий.