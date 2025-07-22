Не вставав із трону, але все одно задав жару: яким був останній концерт Оззі Осборна

На останній концерт легенди приїхало близько 40 тисяч людей

У вівторок, 22 липня, не стало легенди хеві-металу Оззі Осборна. Музикант страждав від хвороби Паркінсона і відчував труднощі через старі травми, проте навіть це не завадило йому відіграти прощальний концерт на початку місяця.

Концерт Back To The Beginning ("Назад до початку") відбувся на стадіоні Villa Park у Бірмінгемі, рідному місті Осборна. Того дня, 5 липня, туди приїхало близько 40 тисяч фанів.

Попри почесний вік та втрату можливості ходити, музикант жодного разу не показав втоми й спочатку заспівав сольно, а потім представив оригінальний склад гурту, в якому розпочав кар’єру — Black Sabbath. Теренс "Гізер" Батлер, Тоні Айоммі та Білл Уорд разом з Осборном вийшли на сцену вперше за 20 років.

Про статус виконавця може сказати й те, що на розігріві виступали інші гурти, які можна назвати культовими — Slayer, Halestorm, Metallica та Guns ’n’ Roses.

"Без Black Sabbath не було б Metallica", — сказав тоді фронтмен гурту Джеймс Хетфілд.

На концерті також засвітився голлівудський актор Джейсон Момоа, який перед виступом Оззі пішов прямо зі сцени до глядачів, щоб влаштувати "сьоркл-піт" — своєрідний хоровод перед сценою.

Організатором шоу була дружина Осборна Шерон. Вона планувала цю ідею з 2023 року, коли стан її чоловіка погіршився і він скасував усі концерти. Прибуток від шоу розділили між благодійною організацією Cure Parkinson’s, дитячою лікарнею Бірмінгема та дитячим хоспісом Acorn’s.

Як відомо, у 2003 році музикант упав із квадроциклу, після чого йому вставили металеві хребці. У 2019 році відбулося зрушення металевих частин, після чого його стан погіршився. У тому ж році у нього був діагностований Паркінсон, а через рік лікарі знайшли ще й емфізему легень, яка виникла через куріння. У лютому 2025 року дружина Осборна говорила, що він більше не може ходити, а пересуватися може лише в інвалідному візку.

Варто зазначити, що Осборн після початку російського вторгнення чітко підтримав Україну та навіть пропонував біженцям пожити у нього. Крім того, він випустив лімітовану серію платівок у жовто-синьому кольорі, а гроші з їхнього продажу направив на допомогу в евакуації українських дітей із зони бойових дій.