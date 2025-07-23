Измены, попытка убийства и самоубийства: что известно о жене Оззи Осборна Шэрон

Жена рок-легенды пыталась покончить с собой из-за измены мужа

Многие знают о ней лишь как о жене легенды рок-музыки, однако Шэрон Осборн уже давно вышла из тени мужа. Она стала продюсером, звездой шоу-бизнеса, но с тяжелой судьбой. Как-то она хотела покончить с собой, а позже Оззи Осборн, скончавшийся 22 июля 2025 года, пытался ее убить.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене звезды хэви-металла Шэрон Осборн. Теперь она стала вдовой рок легенды.

Что известно о жене Оззи Осборна

Девичья фамилия Шэрон — Леви. Она родилась 9 октября 1952 года в Лондоне. Она известна как телеведущая – получила популярность после выхода реалити-шоу "Семейка Осборнов" на телевидении. В нем фаны увидели обыденную жизнь культового музыканта и собственно его жену. Шэрон также была организатором Ozzfest – фестиваля рок-музыки, которым она руководила с 1996 по 2018 годы.

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Шэрон также попробовала себя в роли судьи. Она была одним из членов жюри в шоу X Factor и America’s Got Talent. Один из амплуа жены Осборна — писательница. Она написала несколько автобиографических книг, среди них — "Экстрим, или Моя автобиография, где рассказала о своей жизни, "Выжила", где делилась мыслями после пережитого рака, и "Неутомленная", а также звезда стала автором книги для детей.

Попытка самоубийства

В 2024 году Шэрон призналась, что хотела покончить с собой. Об этом пишет издание People. Такие мысли у нее появились после того, как она узнала об измене мужа. Тогда она пережила тяжелую депрессию и не видела смысла жить дальше. Женщина наглоталась таблеток и закрылась в спальне – ее спасла горничная, которая вовремя вошла в комнату.

Фото: Getty Images

После этого пара развелась после 33 лет брака. Однако впоследствии Оззи стал лечиться от сексуальной зависимости и пытался вернуть Шэрон. В результате они все же стали снова встречаться, а затем сыграли свадьбу во второй раз. Музыкант публично признался об измене, а потом выяснилось, что он имел несколько любовниц.

Фото: Getty Images

Попытка убийства Шэрон Осборн Оззи Осборном

Инцидент произошел в 1989 году. Тогда музыкант переживал алкогольную и наркотическую зависимость. В тот вечер Шерон прочитала детям сказку и пошла в гостиную, где находился Оззи. По ее совам, мужчина резко изменился и указал на нее пальцем со словами: "Мы приняли решение, что ты должна умереть", начал душить жену.

Фото: Getty Images

Шэрон успела нажать тревожную кнопку, которая была в их доме. Жена музыканта, по ее словам, думала тогда об их троих детях, которые были еще маленькими. Тогда музыканту предъявили обвинение в покушении на убийство жены.

Оззи и Шэрон Осборны с их тремя детьми. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был последний концерт Оззи Осборна. Музыкант, страдавший болезнью Паркинсона, сидел на троне. На концерте собралось около 40 тысяч человек.