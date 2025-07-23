Их роман чуть не привел к импичменту президента США: что известно о самом громком скандале 20 века

Скандал был связан с любовницей 42-го президента США

Имя Моники Левински стало известно после громкого скандала конца 20 века. Она стала той, из-за которой президент США Билл Клинтон едва не потерял должность и даже был подвергнут процедуре импичмента.

Сегодня, 23 июля, экс-любовница Клинтона отмечает свое 52-летие. "Телеграф" решил вспомнить громкий политический скандал прошлого века.

Что известно о скандале с любовницей Билла Клинтона

Все началось в 1997 году. Тогда Левински, работавшая практиканткой в Белом Доме, рассказала о своей половой связи с Биллом Клинтоном коллеге Линде Трипп. Та же стала записывать телефонные разговоры, где они обсуждали эту тему, и передали их независимому прокурору Кеннету Старру, расследовавшему другие дела Клинтонов.

Моника Левински в должности работника правительства США. Фото: Википедия

Кстати, пленки с записями разговоров с Левински Трипп передала в 1998 году, когда узнала, что Моника была свидетелем в судебном иске Полы Джонс против Клинтона. Джонс в 1994 году обвинила президента в сексуальных притязаниях и потребовала компенсацию в размере 750 тысяч долларов и публичных извинений.

Билл Клинтон в 1993 году. Фото: Getty Images

Основными доказательствами, кроме телефонного разговора, было синее платье Левински. По результатам лабораторного анализа, сперма на платье Моники принадлежала президенту США.

Когда стали известны подробности романа Клинтона, в Вашингтоне была создана специальная следственная комиссия, которую возглавил Кеннет Старр. Левински давала показания и сообщила, что половые отношения между ней и президентом происходили в Овальном кабинете Белого Дома. Клинтом в свою очередь отрицал любые сексуальные связи с Моникой.

Однако когда все доказательства были обнародованы, а Левински призналась в романтическом контакте с ним, Клинтон все же признал это. Также он извинился перед Моникой и своей женой Хиллари Клинтон. После этого возник скандал, вызвавший процедуру импичмента Билла Клинтона.

Моника Левински в 2014 году. Фото: Википедия

После взрыва скандала Левински долго терпела интернет-запугивания, публичное осуждение и обвинение в безнравственности. На нее вешали ярлыки и просто насмехались в сети. Моника делилась, что испытала глубокую травму, а ее карьера была фактически разрушена. Однако в 2006 году женщина получила степень магистра психологии Лондонской Школы Экономики. А сейчас женщина ведет публичную жизнь — часто появляется на светских мероприятиях, в частности, на фестивале "Каннские львы" и премьерах спектаклей в Нью-Йорке.

Моника Левинкси на премьере спектакля в Нью-Йорке в апреле 2025 года Фото: Getty Images

Моника Левинкси на фестивале "Каннские львы" в июле 2025-го. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о визитах президентов США в Украину Билл Клинто делал это трижды — впервые посетил нашу страну по дороге в Москву.