Їх роман ледь не призвів до імпічменту президента США: що відомо про найгучніший скандал 20 століття

Скандал був пов'язаний із коханкою 42-го президента США

Ім’я Моніки Левінскі стало відомим після найгучнішого скандалу кінця 20 століття. Вона стала тою, через кого президент США Білл Клінтон ледь не втратив посаду і навіть був підданий процедурі імпічменту.

Сьогодні, 23 липня, екскоханка Клінтона відзначає своє 52-річчя. "Телеграф" вирішив пригадати найгучніший політичний скандал минулого століття.

Що відомо про скандал з коханкою Білла Клінтона

Все розпочалося у 1997 році. Тоді Левінскі, яка працювала практиканткою в Білому Домі, розповіла про свій статевий зв’язок з Біллом Клінтоном колезі Лінді Тріпп. Та ж стала записувати телефонні розмови, де вони обговорювали цю тему, і передали їх незалежному прокурору Кеннету Старру, який розслідував інші справи Клінтонів.

Моніка Левінскі на посаді працівника уряду США. Фото: Вікіпедія

До слова, плівки із записами розмов з Левінскі Тріпп передала у 1998 році, коли дізналася, що Моніка була свідком у судовому позові Поли Джонс проти Клінтона. Джонс у 1994 році звинуватила президента у сексуальних домаганнях і зажадала компенсацію в розмірі 750 тисяч доларів і публічних вибачень.

Білл Клінтон у 1993 році. Фото: Getty Images

Основними доказами, окрім телефонної розмови, була синя сукня Левінскі. За результатами лабораторного аналізу, сперма на сукні Моніки належала президенту США.

Коли стали відомі подробиці роману Клінтона, у Вашингтоні створили спеціальну слідчу комісію, яку очолив Кеннет Старр. Левінскі давала свідчення і повідомила, що статеві стосунки між нею і президентом відбувалися в Овальному кабінеті Білого Дому. Клінтом своєю чергою заперечував будь-які сексуальні зв’язки з Монікою.

Однак коли усі докази було оприлюднено, а Левінскі зізналася у романтичному контакті з ним, Клінтон все ж визнав це. Також він вибачився перед Монікою та своєю дружиною — Гілларі Клінтон. Після цього виник скандал, який спричинив процедуру імпічменту Білла Клінтона.

Моніка Левінскі у 2014 році. Фото: Вікіпедія

Після вибуху скандалу Левінскі довго терпіла інтернет-залякування, публічний осуд та звинувачення в аморальності. На неї вішали ярлики і просто насміхалися у мережі. Моніка ділилася, що пережила глибоку травму, а її кар’єра була фактично зруйнована. Проте у 2006 році жінка отримала ступінь магістра психології від Лондонської Школи Економіки. А зараз жінка веде публічне життя — часто з'являється на світських заходах, зокрема — на фестивалі "Каннські леви" та прем'єрах спектаклів у Нью-Йорку.

Моніка Левінксі на прем'єрі спекталю в Нью-Йорку у квітні 2025 року. Фото: Getty Images

Моніка Левінксі на фестивалі "Каннські леви" у липні 2025-го. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про візити президентів США до України. Білл Клінто робив це тричі — вперше відвідав нашу країну дорогою до Москви. Тоді у столиці Росії було підписано угоду про повне ядерне роззброєння України з Борисом Єльциним.