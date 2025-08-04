Совместные трехдневные военно-морские учения РФ и Китая стартовали вблизи Владивостока.

Китай и Россия на фоне заявления президента США Дональда Трампа спешно устроили совместные показательные военные учения. Такими действиями Пекин и Кремль пытаются показать, что их якобы не беспокоит приказ президента США об отправке атомных подлодок в районы боевого дежурства.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Отмечается, что совместные трехдневные военно-морские учения РФ и Китая стартовали вблизи Владивостока 3 августа.

Российско-китайские маневры стали привычным делом с 2022 года, когда оба режима заключили договор о "неограниченном стратегическом партнерстве". Но именно эти учения, устроенные более торопливо, стали чем-то вроде ответа Трампу, который приказал развернуть атомные подлодки с ядерными ракетами после визгливых заявлений известного российского алкоголика и экс-президента России Дмитрия Медведева на тему ядерной войны.

В маневрах участвуют как китайские корабли, так и остатки российского флота: в частности, были зафиксированы большой противолодочный корабль и дизельные подлодки от россиян и два эсминца с судном спасения подводных аппаратов от китайцев. Обучение предполагает выполнение широкого спектра боевых задач, в том числе демонстративную отработку "борьбы с подводными угрозами" и противолодочных операций.

Напомним, 1 августа Трамп приказал разместить атомное оружие "в определенных районах" после последнего заявления известного своим пристрастием к крепкому алкоголю экс-президента России Дмитрия Медведева. Глава Белого дома назвал это превентивным действием, а не прямой угрозой. В районы боевого дежурства будут выведены атомные подлодки с ядерными ракетами на борту.

Отметим, 15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12.

После этого Кремль выпустил на арену Медведева — а тот в своей привычной манере ответил на ультиматум и пригрозил США войной. Это была большая ошибка: Трамп моментально отреагировал, назвав Медведева "неудачным бывшим президентом", который все еще считает себя главой Кремля и посоветовал известному алкоголику "следить за своими словами".