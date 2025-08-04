Спільні триденні військово-морські навчання РФ та Китаю стартували поблизу Владивостока

Китай та Росія на тлі заяви президента США Дональда Трампа похапцем влаштували спільні показові військові навчання. Такими діями Пекін та Кремль намагаються показати, що їх нібито не турбує наказ президента США про відправлення атомних підводних човнів до районів бойового чергування.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що спільні триденні військово-морські навчання РФ та Китаю стартували поблизу Владивостока 3 серпня.

Російсько-китайські маневри стали звичною справою з 2022 року, коли обидва режими уклали договір про "необмежене стратегічне партнерство". Але конкретно ці навчання, влаштовані більше похапцем, стали чимось на кшталт відповіді Трампу, який наказав розгорнути атомні підводні човни з ядерними ракетами після верескливих заяв відомого російського алкоголіка та експрезидента Росії Дмитра Медведєва на тему ядерної війни.

В маневрах беруть участь як китайські кораблі, так і залишки російського флоту: зокрема, було зафіксовано великий протичовновий корабель та дизельні підводні човни від росіян та два есмінці із судном порятунку підводних апаратів від китайців. Навчання передбачають виконання широкого спектру бойових завдань, в тому числі демонстративне відпрацювання "боротьби з підводними загрозами" та протичовнових операцій.

Нагадаємо, 1 серпня Трамп наказав розмістити атомну зброю "у визначених районах" після останньої заяви відомого своєю пристрастю до міцного алкоголю експрезидента Росії Дмитра Медведєва. Глава Білого дому назвав це превентивною дією, а не прямою погрозою. В райони бойового чергування буде виведено атомні підводні човни з ядерними ракетами на борту.

Зазначимо, 15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12.

Після цього Кремль випустив на арену Медведєва — а той, у своїй звичній манері відповів на ультиматум і пригрозив США війною. Це була велика помилка: Трамп моментально відреагував, назвавши Медведєва "невдалим колишнім президентом", який все ще вважає себе главою Кремля та порадив відомому алкоголіку "стежити за своїми словами".