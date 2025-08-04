Лицо Буша, волосы Трампа: сеть насмешило фото "двойника" сразу двух президентов США

В сети активно обсуждают фото, на котором есть мужчина, подозрительно похожий на двух американских президентов

Сенатор штата Флорида Джей Коллинз опубликовал в своем X-аккаунте фотографию визита на Форум свободы во Флориде. И все бы ничего, однако на этом снимке есть мужчина, который вызвал бурное обсуждение пользователей соцсети.

Дело в том, что сенатор штата Флорида позирует на фото с несколькими мужчинами, среди которых есть один необычный. Именно этот неизвестный мужчина привлек внимание — он одновременно похож на Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа.

Как видно на фото, у мужчины действительно черты лица, которые напоминают внешность бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. А вот его волосы и укладка смахивают на прическу нынешнего президента США Дональда Трампа.

Пользователи сети начали бурно обсуждать мужчину, не понимая, как такое возможно, что его внешность — это как будто смесь Буша и Трампа. В комментариях начали шутить на эту тему:

Этот чувак — то, что получится, если положить Трампа и Джорджа Буша в блендер.

Почему ты стоишь рядом с Джорджем Бушем в парике Трампа?

Почему он похож на Трампа и Буша в одном лице?

Это что, Джордж Буш в костюме Трампа? Что за черт?

Это сатира, да? Так и должно быть.

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