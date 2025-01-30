Авиакатастрофа в США произошла из-за Байдена и Обамы? Трамп эмоционально объяснил причины трагедии

Трамп говорит, что вертолет спровоцировал катастрофу, но настоящая причина — глубже

Президент США Дональд Трамп назвал главную причину авиакатастрофы в Вашингтоне, где столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. По его словам, трагедия произошла из-за того, что вертолет оказался на высоте полета пассажирского авиалайнера.

"Экипаж пассажирского самолета действовал правильно, катастрофу в Вашингтоне спровоцировал, по сути, вертолет", — подчеркнул Трамп на пресс-конференции. Военный вертолет, по его словам, оказался не в том месте и не в то время. Его слова передают американские СМИ.

Глава Белого дома также заявил о намерении ужесточить стандарты полетов. Он напомнил, что соответствующие нормы уже вводились во время его первой каденции, но затем администрации демократов Обамы и Байдена их ослабили.

Трагедия произошла во время захода на посадку рейса 5342 авиакомпаний American Airlines. Региональный реактивный самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 следовал из города Вичита, штат Канзас. Он столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60.

По данным спасателей, на борту пассажирского самолета находились 64 человека – 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В военном вертолете находилось трое военнослужащих. Из реки продолжают вытаскивать тела погибших. Информация о выживших пока отсутствует.

Ранее "Телеграф" также писал, что момент столкновения самолета и вертолета в США попал на радары. Это первая крупная коммерческая авиакатастрофа в США с 2009 года.