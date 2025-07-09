Зарабатывает больше, чем ее известный муж: что известно о жене премьера Шмыгаля

Впервые Екатерина появилась на публике в 2021 году

Избранница Дениса Шмигаля Екатерина — одна из тех жен политиков, кто выбирает непубличную жизнь и является надежным тылом своего мужа. Однако это не делает ее неинтересной для прессы. Она имеет собственный бизнес, а недавно оказалась в центре внимания из-за незадекларированного автомобиля.

Кто она, загадочная супруга премьер-министра Украины, рассказывает "Телеграф". В браке с Денисом Шмыгалем она уже более 25 лет.

Что известно о жене Дениса Шмыгаля

Екатерина Шмигаль (девичья фамилия неизвестна) родилась в 1975 году. С будущим премьер-министром она вышла замуж в 1998 году. Женщина была одним из владельцев "Каменецкой пекарни".

Впоследствии Екатерина получила долю в ООО "NextBike Украина", которое занималось предоставлением услуг проката велосипедов. Этим бизнесом она занималась с 2016 по 2017 год.

В январе 2024 стало известно, что Екатерина за год заработала в восемь раз больше денег, чем ее муж. Совокупный доход Дениса Шмыгаля в 2022 году составил 8,02 млн. грн. Его жена Екатерина заработала 7,09 млн грн по предпринимательской деятельности и еще 27,6 тыс грн она получила как пенсию по инвалидности. Наличными премьер-министр держал 140 тысяч, а его жена — 68 тысяч гривен.

Незадекларированный автомобиль

Жена Шмигаля приобрела Range Rover Sport и зарегистрировала его на недавно созданную фирму. Журналисты "Слідство. інфо" обнаружили, что Екатерина пользуется машиной в личных целях. Однако в декларации Шмыгаля этого автомобиля нет.

В расследовании говорится, что Екатерина создала частное предприятие "КАДИС. УА". Она была единственной владелицей бизнеса, который должен заниматься арендой имущества. Однако бизнес активности этого предприятия журналисты не обнаружили. Однако, через полтора месяца после создания компании, на нее было зарегистрировано авто Range Rover Sport 2022 года.

Известно, что у супругов две дочери — Анна и София. Анна получила высшее образование в университете "Львовская политехника", а также училась во Львовском национальном университете им. Ивана Франко.

В публичном пространстве Екатерина Шмигаль впервые появилась в 2021 г. Тогда она вместе с мужем и детьми появилась на праздновании 30-летия независимости Украины.

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