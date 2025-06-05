Является одной из самых богатых жен-политиков в России: что известно об избраннице российского переговорщика Мединского
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Жена представителя страны-агрессора занимается недвижимостью
Владимир Мединский является руководителем российской делегации на переговорах с Украиной. Он родился в Украине, но поддерживает войну России против нашего государства. Также Мединский является советником кровавого диктатора Владимир Путина. В то же время, личную жизнь политик не часто комментирует.
"Телеграф" расскажет, что известно о жене переговорщика от России, а также чем она занимается.
Что известно о жене Владимира Мединского
Политик уже много лет состоит в браке с Мариной Никитиной. После свадьбы она взяла фамилию мужа. Супруги воспитывают четверых детей — двое дочерей и двоих сыновей. Последнего сына жена политика страны-террориста рожала в 2017 году. Дети Мединского учатся в школах Москвы.
Интересно, что Мединская считается одной из самых богатых жен политиков в России. Она занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Представители политика объясняли, что супруги на протяжении 15 лет покупали разные помещения за собственные и заемные средства.
В 2019 году Мединский приобрел двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей в элитном ЖК "Садовые кварталы". Имение предусматривает спортзал, камин, террасу, гардеробные и собственный парк. Эту недвижимость политик записал на жену.
Оппозиционный политик Алексей Навальный выяснил, что для приобретения такого особняка политику нужно было откладывать абсолютно все свои доходы с 2013 года. Так что в расследовании предположили, что Мединский мог брать откаты с финансирования кинематографа.
В 2023 году жена политика и его в то время 17-летняя дочь уехали отдыхать в Канны. Это произошло в то время, когда Мединский выпустил новые учебники по истории для 10-11 классов о "плохом Западе".
В книгах говорится, что Запад стремится к уничтожению России и обвинил Европу в якобы срыве переговоров России и Украины в 2023 году. Однако он не отметил, как Россия бомбит украинские города и убивает жителей. Также интересно, что дочь Мединского часто бывает в Европе, в частности, признавалась в любви Италии.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене министра обороны Украины Рустема Умерова. Она не живет в Украине.