Жена представителя страны-агрессора занимается недвижимостью

Владимир Мединский является руководителем российской делегации на переговорах с Украиной. Он родился в Украине, но поддерживает войну России против нашего государства. Также Мединский является советником кровавого диктатора Владимир Путина. В то же время, личную жизнь политик не часто комментирует.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене переговорщика от России, а также чем она занимается.

Что известно о жене Владимира Мединского

Политик уже много лет состоит в браке с Мариной Никитиной. После свадьбы она взяла фамилию мужа. Супруги воспитывают четверых детей — двое дочерей и двоих сыновей. Последнего сына жена политика страны-террориста рожала в 2017 году. Дети Мединского учатся в школах Москвы.

Супруги Мединские, фото из сети

Интересно, что Мединская считается одной из самых богатых жен политиков в России. Она занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Представители политика объясняли, что супруги на протяжении 15 лет покупали разные помещения за собственные и заемные средства.

В 2019 году Мединский приобрел двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей в элитном ЖК "Садовые кварталы". Имение предусматривает спортзал, камин, террасу, гардеробные и собственный парк. Эту недвижимость политик записал на жену.

Мединский купил пентхаус за 200 миллионов рублей, фото из сети

Оппозиционный политик Алексей Навальный выяснил, что для приобретения такого особняка политику нужно было откладывать абсолютно все свои доходы с 2013 года. Так что в расследовании предположили, что Мединский мог брать откаты с финансирования кинематографа.

Навальный предполагал, что Мединский мог брать откаты.

В 2023 году жена политика и его в то время 17-летняя дочь уехали отдыхать в Канны. Это произошло в то время, когда Мединский выпустил новые учебники по истории для 10-11 классов о "плохом Западе".

Жена и дочь Мединского отдыхали в Каннах, фото из сети

В книгах говорится, что Запад стремится к уничтожению России и обвинил Европу в якобы срыве переговоров России и Украины в 2023 году. Однако он не отметил, как Россия бомбит украинские города и убивает жителей. Также интересно, что дочь Мединского часто бывает в Европе, в частности, признавалась в любви Италии.

Дочь Мединского путешествует по Европе, фото из сети

Дочь Мединского ездит отдыхать в Европу, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене министра обороны Украины Рустема Умерова. Она не живет в Украине.