Может ли Зеленский приехать на Аляску на встречу Путина и Трампа: что говорят в Белом доме

Даже если Зеленский приедет на Аляску, неизвестно, будут ли они с Путиным находиться в одной комнате

Белый дом рассматривает возможность пригласить украинского президента Владимира Зеленского на встречу к американскому лидеру Дональду Трампу и главе Кремля Владимиру Путину. Она должна состояться на Аляске уже на следующей неделе.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники в американском правительстве. Согласно их информации, официальное решение о визите Зеленского на Аляску еще не подтверждено, хотя в администрации Трампа считают такой сценарий абсолютно возможным и надеются, что это произойдет.

"Президент (Трамп – ред.) остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой просил Путин", – заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Один из источников сказал, что даже если Зеленский приедет на Аляску, неизвестно, будут ли они с Путиным находиться в одной комнате.

В то же время европейские лидеры призвали Трампа проводить переговоры с Путиным о завершении войны в Украине только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".

Об этом идет речь в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба

По их мнению, содержательные переговоры могут состояться только "в условиях прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий". Они подтвердили, что готові поддерживать мирный процесс дипломатическими средствами, продолжая значительную военную и финансовую помощь Украине и сохраняя санкционное давление на Россию.

Также они отметили, что путь к миру не может определяться без участия Украины, а международно признанные границы не должны изменяться силой.

"Мы вновь подчеркиваем, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и ряда последующих обязательств России. Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы по-прежнему твердо стоим на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы продолжим тесно сотрудничать с президентом Трампом и США, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защитит наши жизненно важные интересы безопасности", — отмечено в сообщении.

