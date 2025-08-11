Лідери ЄС спробують достукатися до Трампа перед його "побаченням" з Путіним. Нові подробиці щодо зустрічі на Алясці

Трамп відвідував Аляску щонайменше 5 разів від моменту вступу на посаду 2017 року

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна має відбутися на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Для цих перемовин вже орендували будинок, а лідери європейських країн прагнуть поспілкуватися з президентом США перед його зустріччю з главою Росії.

В якому місті можуть зустрітися Трамп та Путін

Як пише The New York Times, Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Водночас рієлтор Ларрі Дісброу, який займається короткостроковою орендою житла в Анкоріджі і є почесним консулом Німеччини, повідомив, що для зустрічі він орендував Секретній службі США шестикімнатний будинок.

Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні Ларрі Дісброу

За його словами, він має розуміння, чому саме Аляска є привабливим місцем для такого роду зустрічі з історичного погляду. Втім, це стало для нього здивуванням.

При цьому мер Анкориджа Сюзанна ЛаФранс у суботу заявила, що не отримала жодної інформації про те, чи відбудеться в її місті зустріч Трампа і Путіна. Вона додала, що приймати лідерів для Аляски — звична справа.

Бути місцем дипломатії — частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу Сюзанна ЛаФранс

Європейські лідери прагнуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Лідери європейських країн хочуть поспілкуватися з главою США перед його перемовинами з Путіним.

Будь-яка розмова відбудеться після напружених вихідних дипломатії між офіційними особами США, України та Європи, яка включала зустрічі у суботу у Великій Британії з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі Bloomberg

НАТО продовжить постачати зброю Україні незалежно від результатів зустрічі на Алясці

Генсек НАТО Марк Рютте в ефірі CBS News заявив, що постачання зброї Україні, скоординовані Альянсом, буде продовжено незалежно від результатів зустрічі глав США та Росії. За його словами, НАТО мають зобов'язання "забезпечити, щоб Україна мала все необхідне, щоб залишатися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі", коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди.

За словами Рютте, мета зустрічі президента США та російського лідера 15 серпня — "переконання президента Трампа в серйозності Путіна". Якщо глава Кремля не продемонструє готовності зупинити війну, врегулювання триватиме за участі України та Європи.

Якщо ні, то на цьому все зупиниться… Якщо він серйозно налаштований, то з п'ятниці процес продовжиться – участь України, участь європейців Марк Рютте

Він висловився й щодо відсутності України на зустрічі на Алясці. Рютте наголосив, що коли йдеться про обговорення території, гарантій безпеки, мирних переговорів та того, що буде далі, "Україна має бути — і буде — залучена".

Як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що від можливої угоди будуть незадоволені усі сторони. За його словами, на зустрічі з Путіним Трамп спробує переконати його сісти за стіл переговорів.