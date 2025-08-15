Дипломатический взрыв и кибератаки: что угрожает США, если они арестуют Путина

США не являются подписантами Римского статута

Владимир Путин прибывает в США с официальным визитом для переговоров с Дональдом Трампом, которые вот-вот начнутся. На него действует действующий ордер Международного уголовного суда (МУС). Вопрос, который в таких условиях интересует многих, — могут ли американские спецслужбы его задержать, и если да, то что будет дальше.

"Телеграф" попытался разобраться в этом вопросе и выяснить, какими могут быть теоретические последствия таких действий.

Правовые условия: что разрешено, а что нет

Наличие ордера МУС само по себе не обязывает США совершить арест, ведь Соединённые Штаты не являются стороной Римского статута и формального договорного обязательства перед судом не имеют. Вашингтон может добровольно сотрудничать с МУС, но это политическое решение, а не правовое требование.

Другая ключевая норма — иммунитет действующих глав государств. В международном обычном праве действует принцип иммунитета ratione personae, который запрещает задерживать или судить действующих глав государств в национальных судах иностранных стран. Это правило распространяется даже на случаи, когда такие лица находятся на территории государства-оппонента.

Кроме того, официальные визиты считаются "специальной миссией" с полной дипломатической защитой. В рамках этого протокола государство, принимающее делегацию, гарантирует безопасность и неприкосновенность участников. Нарушение этого принципа стало бы беспрецедентным случаем в современной дипломатии.

Почему арест стал бы беспрецедентным

В истории не было ни одного случая, когда приглашённого главу государства задерживали на территории принимающей страны. Даже в средневековье аресты происходили преимущественно в ситуациях, когда правитель попадал на вражескую территорию без официального приглашения.

Геополитические последствия

Арест Путина в США имел бы эффект глобального политического взрыва. Прежде всего, Соединённые Штаты потеряли бы статус надёжной переговорной площадки. Ни один лидер, имеющий конфликт с Вашингтоном, в дальнейшем не рисковал бы приезжать на американскую территорию, даже для мирных переговоров.

Россия, вероятно, ответила бы полным разрывом дипломатических отношений и бойкотом международных институтов, расположенных в США, прежде всего ООН. Вслед за Москвой в демарш могли бы включиться её ближайшие союзники — Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа. Если к ним присоединился бы Китай, это фактически разрушило бы систему международных организаций, заложенную после Второй мировой войны.

Риски эскалации и асимметричные ответы

Помимо дипломатического разрыва, арест вызвал бы угрозу прямых и косвенных ответных действий. Это могут быть:

давление или задержание граждан США за границей;

ограничение работы американских дипломатических миссий в странах-союзниках России;

масштабные кибератаки на инфраструктуру;

возможная военная эскалация.

Изменилось бы что-то в России

Отстранение или арест Путина не означал бы автоматического завершения нынешнего курса России. Конституционные процедуры предусматривают, что в случае утраты президентом полномочий страна переходит под руководство премьер-министра или спикеров парламента. Действующий силовой аппарат и политическая вертикаль продолжили бы выполнять те же задачи.

Существенные изменения во внешней политике маловероятны в краткосрочной перспективе. Более того, внутри страны арест мог бы стать основой для мобилизационной пропаганды, которую Кремль использовал бы для консолидации населения.

Достиг бы арест цели

С точки зрения наказания за военные преступления арест имел бы символическое значение, но не решил бы главного — изменения политики России. Судебный процесс в международных инстанциях длился бы годами, а система власти в РФ сохранила бы контроль.

При этом стратегические потери США были бы значительными: от подрыва собственной дипломатической роли до создания опасного прецедента, который могли бы использовать другие государства против американских чиновников.

Так что, арест Путина на территории США является технически возможным, но юридически и дипломатически он противоречит устоявшимся международным нормам. Политическая цена такого шага была бы чрезвычайно высокой: от разрыва контактов на высшем уровне до системной дестабилизации международных институтов и потенциальной военной эскалации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске, в Анкоридже. Утром в пятницу, в день переговоров лидеров США и России, там прошел митинг в поддержку Украины.