Трамп хочет выиграть время: американский конгрессмен скептически оценил перспективы саммита на Аляске

Путин не видит в Трампе того, что он уважает — нет ни силы, ни сильного человека

Российский правитель Владимир Путин, согласившись на встречу с президентом США Дональдом Трампом, даст американскому лидеру возможность выиграть для себя время. Какого-либо реального желания прекратить убийства в Украине за этим саммитом не наблюдается.

Об этом сказал конгрессмен Майк Квигли в комментарии британскому телеканалу Sky News. Квигли напомнил, что Путин, как и любой диктатор, действительно уважает и признает только продемонстрированную ему силу.

Однако в Трампе Путин не видит ни силы, ни сильного человека. Зато он видит политика, который публично огласил несколько дедлайнов и ультиматумов, угрожал значительными последствиями, но в итоге не сделал ничего, когда дедлайны истекли, а ультиматумы были проигнорированы. Более того, Трамп ведет себя так, словно встал на сторону российского правителя. Он как будто надеется, что "с Путиным произойдет что-то магическое" — именно поэтому выдвинул инициативу саммита на Аляске.

"Почему президент Зеленский не там? Почему Трамп дал пройти шести дедлайнам? Я думаю, что то, что вы видите, — это то, как президент пытается выиграть себе немного времени. Тем временем россияне медленно продвигаются вперед, захватывая дополнительные территории", — резюмировал он.

Напомним, что Трамп и Путин встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Для украинцев это событие состоится в ночное или утреннее время из-за разницы в часовых поясах. Сама встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа. Основная цель – обсуждение завершения войны РФ против Украины.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами обсудил с президентом США Дональдом Трампом предстоящий саммит США-Россия на Аляске. Украинский лидер согласовал пять принципов по завершению войны России против Украины. Кроме того, Киев определил ключевые условия, которые должна выполнить Москва для урегулирования конфликта. Среди основных требований – длительное прекращение огня, выплата компенсаций и возвращение похищенных детей.